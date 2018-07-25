25.07.2018 | 11:23

В среду, 25 июля, в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с птичьим гриппом в регионе. В заседании приняли участие губернатор Иван Белозерцев, министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, руководитель территориального органа Россельхознадзора Баграт Пирумов, начальник управления ветеринарии Михаил Максимов, генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров и др.

Как заявил губернатор, на территории Российской Федерации эпизоотическая обстановка по гриппу птиц продолжает ухудшаться, за июнь - июль было выявлено 63 случая.

«Проблема не обошла Пензенскую область. Все мероприятия, предписанные Россельхознадзором, мы выполнили, грипп был локализован, сейчас его на территории региона нет. Наша задача - не допустить повторения ситуации», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что такая проблема, как птичий грипп, появляется из-за халатности ветеринарных врачей и невежества предпринимателей, которые завозят в регион больную птицу без документов и продают по подворьям.

«Одна предпринимательница привезла полторы тысячи голов птицы, должна была реализовывать их в Саратовском регионе, но стала продавать здесь... Где наши ветврачи и главы сельских поселений, как ведется работа по предупреждению таких ситуаций?» - поинтересовался Иван Белозерцев.

Начальник управления ветеринарии сообщил, что женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3,5 тысячи рублей.

Услышав это, губернатор потребовал готовить предложения по изменению федерального законодательства для усиления ответственности в таких случаях вплоть до введения уголовной. «Пока мы штрафуем на 3,5 тысячи, и крупные, и мелкие хозяйства несут огромные убытки. Надо, чтобы люди знали, что если это сделают, то заплатят штраф в 300 000, 500 000 рублей», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Тем временем, по мнению главы региона, нужно работать в рамках имеющегося законодательства, доводить до населения его требования.

«Мы должны знать предпринимателей, которые занимаются птицей, пофамильно. И их нужно собирать по районам, рассказывать об ответственности. Работа должна идти не от случая к случаю, не только для тушения пожара, должна быть выстроена система», - подчеркнул он.

17 июля и. о. губернатора Пензенской области Николай Симонов подписал постановление об отмене карантина по высокопатогенному гриппу птиц, который был установлен с 18 июня на 21 день. Ограничительные мероприятия были введены на отдельных территориях региона, включая Колышлейский и Белинский районы, признанные экспертизой очагами заболевания.