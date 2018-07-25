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Экономика | Банк «Кузнецкий» увеличил кредитный портфель на 27%

25.07.2018|10:25
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С начала 2018 года банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме 2 782 млн рублей, из них было выдано юридическим лицам 2 274 млн рублей, физическим лицам - 310 млн рублей, органам самоуправления – 198 млн рублей.

Кредитный портфель банка увеличился на 27% и составил более 4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июля достиг 3,2 млрд рублей, рост к аналогичной дате прошлого года – 25,8%, с начала года рост составил 249 млн рублей, или 8,3%. На кредитование предприятий малого и среднего бизнеса выделено более 40% всего объема выданных кредитов.

Клиенты банка «Кузнецкий» представляют все сферы экономики региона. За I полугодие 2018 года из всего объема выданных кредитов финансирование предприятий обрабатывающих производств составило 30,8%, предприятий оптовой и розничной торговли - 18,3%, на завершение расчетов – 33,1%, для производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 5,7%, по сельскому хозяйству – 2,7%, операциям с недвижимым имуществом – 2,7%, прочим видам деятельности – 2,7%, строительству – 2,1%, предприятиям транспорта и связи - 1,9%.

Продолжает расти объем кредитов, предоставленных банком физическим лицам. На 1 июля кредитный портфель физических лиц составил 821 млн руб., рост – 30,8% к аналогичной дате прошлого года, с начала года прирост составил 72 млн рублей, или 9,6%.

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