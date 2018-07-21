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Экономика | Пензенская область вышла в лидеры по темпам и качеству строительства жилья

21.07.2018|15:10
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Темпы и качество строительства жилья представители отрасли обсудили с главой региона. Иван Белозерцев отметил, что по этому показателю Пензенская область занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе и людей, недовольных своими новыми квартирами, в губернии стало гораздо меньше.

«Я за последние три года только одну жалобу получил от жителей, которые жаловались на некачественное жилье, и то в совхозе «Заря». В целом сегодня проблем больших нет, жилье сдаете в целом качественное. Понятно, есть какие-то проблемы, какие-то недоделки», - заявил губернатор.

Недочеты вовремя исправляют подрядные организации. В пример остальным Иван Белозерцев привел те компании, которые не только возводят жилье, но и занимаются благоустройством прилегающих территорий.

«Конечно, нас обнадеживает тот факт, что мы за первое полугодие 2018 года выдали разрешения на 39 многоквартирных домов общей площадью 623 тысячи квадратных метров», - подчеркнул первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Они, к сожалению, по карману далеко не каждому пензенцу, поэтому необходимо возводить жилье так называемого эконом-класса и постараться снизить ставки по ипотеке, заявил Иван Белозерцев.

В ходе встречи представители строительной отрасли говорили и о проблемах дольщиков. В скором времени в России должна заработать федеральная программа, направленная на защиту этой категории граждан.

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Гость|21.07.2018 18:37|

penzainform.ru писал(a):

«Я за последние три года только одну жалобу получил от жителей, которые жаловались на некачественное жилье, и то в совхозе «Заря». В целом сегодня проблем больших нет, жилье сдаете в целом качественное. Понятно, есть какие-то проблемы, какие-то недоделки», - заявил губернатор.
Для такого жанра и цирка-то и не надо.

Гость|21.07.2018 18:39|

Для кого строят? Дома пустые. Понастроили, а жить не кому. Нищета и миграция в другие благополучные регионы. У кого деньги все в домах своих живут.

Гость|21.07.2018 18:42|

Авось купят, когда не то ,но это будет уже другая история и другая страна...

Гость|21.07.2018 19:37|

Одно из лидирующих мест в ПФО это какое-нибудь 3-е место среди пяти участников? По точнее можно статистику?

Гость|21.07.2018 19:41|

Вогнали народ в нищету, для кого строят непонятно.

Гость|21.07.2018 19:43|

Вогнали народ в нищету, для кого строят непонятно

Имя: Гость
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