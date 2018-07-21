21.07.2018 | 15:10

Темпы и качество строительства жилья представители отрасли обсудили с главой региона. Иван Белозерцев отметил, что по этому показателю Пензенская область занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе и людей, недовольных своими новыми квартирами, в губернии стало гораздо меньше.

«Я за последние три года только одну жалобу получил от жителей, которые жаловались на некачественное жилье, и то в совхозе «Заря». В целом сегодня проблем больших нет, жилье сдаете в целом качественное. Понятно, есть какие-то проблемы, какие-то недоделки», - заявил губернатор.

Недочеты вовремя исправляют подрядные организации. В пример остальным Иван Белозерцев привел те компании, которые не только возводят жилье, но и занимаются благоустройством прилегающих территорий.

«Конечно, нас обнадеживает тот факт, что мы за первое полугодие 2018 года выдали разрешения на 39 многоквартирных домов общей площадью 623 тысячи квадратных метров», - подчеркнул первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Они, к сожалению, по карману далеко не каждому пензенцу, поэтому необходимо возводить жилье так называемого эконом-класса и постараться снизить ставки по ипотеке, заявил Иван Белозерцев.

В ходе встречи представители строительной отрасли говорили и о проблемах дольщиков. В скором времени в России должна заработать федеральная программа, направленная на защиту этой категории граждан.