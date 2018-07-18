18.07.2018 | 16:58

В правительстве региона отметили тех производителей, у которых больше всего покупателей. Состоялось награждение предприятий - участников регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Комиссией было рассмотрено 82 заявки от 41 организации.

«Конкурс проводился в пяти номинациях: «Продовольственная продукция», «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Услуги для населения», а также «Народные художественные промыслы», - пояснил директор государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Александр Данилов.

Победители конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» получили дипломы лауреатов. Это предприятия, которые осваивают новые виды качественной и конкурентоспособной продукции.

На федеральном этапе программы «100 лучших товаров России» будет представлено 42 вида продукции и услуг из Пензенской области.