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Экономика | В Каменском районе прошел праздник «День поля»

18.07.2018|16:45
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В Каменском районе ежегодный «День поля» начался с открытия экспозиции сельскохозяйственной техники. Ведущие производители и дилеры представили самые современные комбайны, сеялки, тракторы, оборудование для аграриев, осваивающих самые различные направления. Губернатор Иван Белозерцев осмотрел выставочную площадку, а участники мероприятия рассказали о преимуществах отечественных машин.

Для гостей организовали и площадку, на которой можно было увидеть технические новинки в действии. Но «День поля» - это прежде всего консультации, получение важной информации. Именно здесь аграрии могут не только рассказать о собственных достижениях, но и перенять опыт более успешных производителей.

«Это очень здорово. Они здесь общаются, видят новую технику, новое оборудование, новые сеялки, новый семенной материал. Конечно, это дает толчок к развитию сельского хозяйства Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В честь праздника глава региона наградил лучших представителей сферы сельского хозяйства, в том числе и тех, кто развивает товарное рыбоводство Пензенской области.

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Гость|18.07.2018 23:10|

Техника вся импортная, нашего только надписи на русском языке. То, что собралось в России даже из импортных комплектующих, это уже не техника а куча металла, которая долго не работает.

Имя: Гость
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