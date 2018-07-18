В Каменском районе ежегодный «День поля» начался с открытия экспозиции сельскохозяйственной техники. Ведущие производители и дилеры представили самые современные комбайны, сеялки, тракторы, оборудование для аграриев, осваивающих самые различные направления. Губернатор Иван Белозерцев осмотрел выставочную площадку, а участники мероприятия рассказали о преимуществах отечественных машин.
Для гостей организовали и площадку, на которой можно было увидеть технические новинки в действии. Но «День поля» - это прежде всего консультации, получение важной информации. Именно здесь аграрии могут не только рассказать о собственных достижениях, но и перенять опыт более успешных производителей.
«Это очень здорово. Они здесь общаются, видят новую технику, новое оборудование, новые сеялки, новый семенной материал. Конечно, это дает толчок к развитию сельского хозяйства Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.
В честь праздника глава региона наградил лучших представителей сферы сельского хозяйства, в том числе и тех, кто развивает товарное рыбоводство Пензенской области.
Техника вся импортная, нашего только надписи на русском языке. То, что собралось в России даже из импортных комплектующих, это уже не техника а куча металла, которая долго не работает.