18.07.2018 | 16:45

В Каменском районе ежегодный «День поля» начался с открытия экспозиции сельскохозяйственной техники. Ведущие производители и дилеры представили самые современные комбайны, сеялки, тракторы, оборудование для аграриев, осваивающих самые различные направления. Губернатор Иван Белозерцев осмотрел выставочную площадку, а участники мероприятия рассказали о преимуществах отечественных машин.

Для гостей организовали и площадку, на которой можно было увидеть технические новинки в действии. Но «День поля» - это прежде всего консультации, получение важной информации. Именно здесь аграрии могут не только рассказать о собственных достижениях, но и перенять опыт более успешных производителей.

«Это очень здорово. Они здесь общаются, видят новую технику, новое оборудование, новые сеялки, новый семенной материал. Конечно, это дает толчок к развитию сельского хозяйства Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В честь праздника глава региона наградил лучших представителей сферы сельского хозяйства, в том числе и тех, кто развивает товарное рыбоводство Пензенской области.