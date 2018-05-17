17.05.2018 | 13:05

Банк «Кузнецкий» обнародовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах за четыре месяца 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го.

За это время чистая прибыль увеличилась более чем в пять раз, чистая процентная маржа снизилась на 3%, чистые комиссионные доходы возросли на 12%, чистый валовый доход - на 4%.

По состоянию на 1 мая доходы банка «Кузнецкий» составили 264 млн рублей, чистый процентный доход - 91,4 млн, чистый комиссионный доход - 72,9 млн, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов - 60,8 млн рублей (что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), чистая прибыль - 78,7 млн рублей.

Активы банка на начало мая достигли 5,65 млрд рублей (рост - 18%), собственный капитал - 881,8 млн рублей (рост - 20%).

С начала года банк предоставил предприятиям и физическим лицам кредитов в объеме 1,7 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 17% и составил 3,8 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая равнялся 3,05 млрд рублей (рост - 17,3%). Кредитный портфель физических лиц на эту же дату составил 746 млн руб. (рост - 18%).

Портфель ценных бумаг увеличился на 51% и достиг отметки в 653 млн рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая составил 2,45 млрд, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - более 1,6 млрд рублей. Более 500 млн привлечено от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 мая составляют:

- Н1.1 - 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%);

- Н1.2 - 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 - 16,2% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 8,0%);

- Н2 - 65,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%);

- Н3 - 61,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%);

- Н4 - 89,5% (максимальное значение, установленное Банком России, 120,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.