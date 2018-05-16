16.05.2018 | 15:29

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 16 мая, начальник финансового управления Ольга Завьялкина озвучила поправку, которую глава администрации Виктор Кувайцев предложил внести в бюджет.

«Мы предлагаем внести изменения в доходную часть бюджета, увеличив ее на общую сумму 43 млн 968 тысяч рублей. 10 млн 417 тысяч планируется направить на координацию деятельности регбийной команды и 33 млн 551 тыс. рублей - на благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского.

Изменения в доходную часть бюджета предлагается внести за счет прочих безвозмездных поступлений», - пояснила Ольга Завьялкина.

Однако у контрольно-счетной палаты и прокуратуры Ленинского района, которая провела проверку этого проекта, имелись возражения.

Было установлено, что нецелесообразно вносить изменения в доходную часть бюджета при кредиторской задолженности в размере около 400 млн рублей, поскольку это может нарушить принцип сбалансированности муниципального бюджета.

В итоге присутствовавшие на заседании депутаты гордумы проголосовали против внесения поправки, подтвердив, что проект нуждается в доработке.