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Экономика | Депутаты не согласовали выделение денег на регби и парк Белинского

16.05.2018|15:29
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 16 мая, начальник финансового управления Ольга Завьялкина озвучила поправку, которую глава администрации Виктор Кувайцев предложил внести в бюджет.

«Мы предлагаем внести изменения в доходную часть бюджета, увеличив ее на общую сумму 43 млн 968 тысяч рублей. 10 млн 417 тысяч планируется направить на координацию деятельности регбийной команды и 33 млн 551 тыс. рублей - на благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского.

Изменения в доходную часть бюджета предлагается внести за счет прочих безвозмездных поступлений», - пояснила Ольга Завьялкина.

Однако у контрольно-счетной палаты и прокуратуры Ленинского района, которая провела проверку этого проекта, имелись возражения.

Было установлено, что нецелесообразно вносить изменения в доходную часть бюджета при кредиторской задолженности в размере около 400 млн рублей, поскольку это может нарушить принцип сбалансированности муниципального бюджета.

В итоге присутствовавшие на заседании депутаты гордумы проголосовали против внесения поправки, подтвердив, что проект нуждается в доработке.

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Гость|16.05.2018 15:55|

а дизелю?

как же наши лузеры и без денег?

Гость|16.05.2018 16:06|

Зато на надувной мяч размером с дом все деньжата обобрили)))

Гость|16.05.2018 16:22|

И на плиточку для храмика где то изыщут.

Гость|16.05.2018 17:43|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|16.05.2018 17:45|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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