13.05.2018 | 12:55

Механизаторам в мае не до сна: каждая минута на счету. День и ночь проводят они за рулем своих машин.

В области продолжается посевная. В Каменском районе проведены более двадцати запланированных на эту весну работ. С яровой пшеницей и ячменем уже закончили. Осталось справиться лишь с несколькими культурами. По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства Рашида Хабибуллина, на все понадобится дней десять.

«На сев свеклы планируем дней семь примерно. Ну и подсолнечник - день-два», - рассказал он.

В этом году пензенским аграриям приходится преодолевать ряд трудностей. Погода не позволила раньше внести в почву удобрения, поэтому добавлять их приходится во время сева культур.

Но благодаря новой технике, которая сейчас повсеместно выходит в поля, делать это не так уж и сложно. Трактористы и комбайнеры оценили преимущество современных машин. Ни пыли, ни шума, не жарко - в кабине приятная атмосфера.

Кстати, в 2018 году количество вводимых в севооборот земель в Пензенской области увеличивается. В одном только Каменском районе планируется засеять 88 тысяч гектаров.