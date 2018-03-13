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Экономика | В 2018 году в бюджет Пензы должно поступить почти 12 млрд рублей

13.03.2018|14:40
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Во вторник, 13 марта, на заседании комиссии городской думы мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил о том, что за 2017 год в бюджет областного центра поступило 11 млрд 682 млн 800 тыс. рублей при плане в 12 млрд 108 млн 100 тыс.

«По налоговым доходам исполнение плана составило 100,0% (план 3 млрд 799 млн 500 тыс., факт 3 млрд 799 млн 800 тыс.), по неналоговым доходам - 75,1% (план 1 млрд 482 млн 500 тыс., факт 1 млрд 112 млн 400 тыс.)», - сообщил глава администрации Пензы.

При этом фиксируется рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам к уровню 2016 года: по налоговым - на 12,2 % (+413 млн 600 тыс.), по неналоговым - на 1,4% (+15 млн 800 тыс.).

На 1 января 2017 года муниципальный долг города составлял 4,5 млрд рублей (100% к объему налоговых и неналоговых доходов). После проведения реструктуризации задолженности перед областным бюджетом на 973 млн муниципальный долг снизился. На 1 января 2018-го он выразился в сумме 3,9 млрд рублей.

Доходы, полученные бюджетом, были направлены на выплату заработной платы с начислениями (4 млрд 871 млн 600 тыс.), оплату коммунальных услуг (300 млн 800 тыс.), налогов (143 млн 400 тыс.), погашение кредиторской задолженности (524 млн 800 тыс.).

Поскольку обеспечить расходную часть по принятым обязательствам в полном объеме не представляется возможным, у города образуется кредиторской задолженность. Ее объем по состоянию на 1 января составил 635 млн 650 тыс.

На 2018 год доходы бюджета города спрогнозированы в сумме 11 млрд 817 млн 800 тыс. рублей. Дефицит составит 484 млн 400 тыс.

«Бюджет города Пензы на 2018 год остается социально ориентированным», - отметил Виктор Кувайцев.

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Гость|13.03.2018 15:53|

Я хотел трехпалубную яхточку. Дайте, пожалуйста, один миллиардик. Чай, не обеднеете! А человеку поможете. Буду очень благодарен. Спасибо за понимание.

Гость|13.03.2018 16:08|

Мда... бюджет города сравним со стоимостью поместья Шувалова

Гость|13.03.2018 16:10|

Еще бы расходовали эти миллиарды по назначению и контролировали результат. А так 50% разворуют и отмоют.

Гость|13.03.2018 16:25|

Опять нищета ....

Гость|13.03.2018 19:53|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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