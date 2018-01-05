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Экономика | В Пензенской области хотят построить завод по переработке конопли

05.01.2018|11:49
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В промпарке «Отвель», расположенном в Бессоновском районе, планируется построить завод по глубокой переработке конопли. Об этом губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в ходе рабочей встречи сообщила генеральный директор ГК «Коноплекс» Милена Александрова.

«К уборочной 2018 года у нас будет предприятие, которое будет перерабатывать волокно. Это будет однотипное моноволокно, используемое для производства канатов, шпагатов. Более глубокую переработку планируем запустить в 2019 году. Сейчас ведем переговоры о размещении данного производства на территории промпарка «Отвель», в сельской местности останется первичная переработка», - пояснила Милена Александрова.

Планируется, что линия моноволокна станет перерабатывать 3-4 тонны сырья в час. Для ее загрузки могут изменить структуру посевных площадей в близлежащих муниципальных образованиях.

ООО «Коноплекс Пенза» работает в Пензенской области с марта 2016 года – в Пензенском и Нижнеломовском районах.

«В 2017 году под сев конопли введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Общая площадь арендуемых компанией земель составляет порядка 10 000 га. Запущено пищевое производство – введена в эксплуатацию линия холодного отжима конопляного масла», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Гость|05.01.2018 12:03|

Опп-па!

Гость|05.01.2018 12:10|

Наконец-то!!!Дождался-а-а!!!

Гость|05.01.2018 12:12|

Хорошее дело!

Молодец губернатор!

Надеюсь при Грудинине останется.

Бурлакова за приписки скорее всего пинком под зад.

Гость|05.01.2018 12:20|

Рядом с технопарком "Отвель" много заброшенных полей, там можно бизонов выращивать или страусов.

Гость|05.01.2018 12:28|

Гость писал(a):

Молодец губернатор!

Надеюсь при Грудинине останется.

Гость писал(a):
Молодец губернатор!

Надеюсь при Грудинине останется.

Ещё не хватало, что бы еврей Грудинин пробрался в Кремль.

Гость|05.01.2018 12:29|

Путин и только Путин!За Путина!!!

Гость|05.01.2018 12:46|

Вакансии остались на переработку конопли?!

Гость|05.01.2018 12:49|

кузнецк,там таких много

Гость|05.01.2018 12:52|

Харашо будем кашку варить

Гость|05.01.2018 12:55|

Гость писал(a):

Ещё не хватало, что бы еврей Грудинин пробрался в Кремль.
Вы из медведеского кагала?

Конкугрэнции опасаетесь?

Гость|05.01.2018 13:01|

На фик было закрывать??в наровчате пенькозавод был

Гость|05.01.2018 13:29|

Скоро все любители конопли Пензенской области потянутся

в Бессоновский район.План зело мудр.

Гость|05.01.2018 13:55|

О даааа!!!

Надеюсь забора по периметру не будет? :)

Гость|05.01.2018 13:56|

во что превратилась Пензенская область

Гость|05.01.2018 14:08|

Заборы вокруг полей конопли не нужны. Достаточно вышек с пулемётами.

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Имя: Гость
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