05.01.2018 | 11:49

В промпарке «Отвель», расположенном в Бессоновском районе, планируется построить завод по глубокой переработке конопли. Об этом губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в ходе рабочей встречи сообщила генеральный директор ГК «Коноплекс» Милена Александрова.

«К уборочной 2018 года у нас будет предприятие, которое будет перерабатывать волокно. Это будет однотипное моноволокно, используемое для производства канатов, шпагатов. Более глубокую переработку планируем запустить в 2019 году. Сейчас ведем переговоры о размещении данного производства на территории промпарка «Отвель», в сельской местности останется первичная переработка», - пояснила Милена Александрова.

Планируется, что линия моноволокна станет перерабатывать 3-4 тонны сырья в час. Для ее загрузки могут изменить структуру посевных площадей в близлежащих муниципальных образованиях.

ООО «Коноплекс Пенза» работает в Пензенской области с марта 2016 года – в Пензенском и Нижнеломовском районах.

«В 2017 году под сев конопли введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Общая площадь арендуемых компанией земель составляет порядка 10 000 га. Запущено пищевое производство – введена в эксплуатацию линия холодного отжима конопляного масла», - сообщили в пресс-службе областного правительства.