29.12.2017 | 16:50

В 2018 году Пензенская область получит из федерального бюджета 730 млн рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Распоряжение о распределении средств между 36 субъектами страны в среду, 27 декабря, подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения», - сообщается на сайте федерального правительства.

В общей сложности из государственной казны на эти цели выделили 31 млрд 25 млн рублей.

Из ближайших соседей Пензенского региона в список попали Саратовская область, куда будет направлен 1 млрд рублей, и Ульяновская область, которая получит также 730 млн рублей.