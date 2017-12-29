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Экономика | В 2018 году Пензенская область получит 730 млн рублей на ремонт дорог

29.12.2017|16:50
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В 2018 году Пензенская область получит из федерального бюджета 730 млн рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Распоряжение о распределении средств между 36 субъектами страны в среду, 27 декабря, подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения», - сообщается на сайте федерального правительства.

В общей сложности из государственной казны на эти цели выделили 31 млрд 25 млн рублей.

Из ближайших соседей Пензенского региона в список попали Саратовская область, куда будет направлен 1 млрд рублей, и Ульяновская область, которая получит также 730 млн рублей.

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