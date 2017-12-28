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Экономика | Пензенской области дали почти миллиард на агропромышленный комплекс

28.12.2017|09:48
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Пензенской области из федерального бюджета выделены субсидии на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым во вторник, 26 декабря.

41 млн 63 тысячи рублей направляется на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

882 млн 260 тысяч рублей дается на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

«Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», - сообщается на сайте Правительства РФ.

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Гость|28.12.2017 10:22|

Сколько денег вливают в регионы с одной лишь целью: результаты выборов должны быть хорошими))

Гость|28.12.2017 10:26|

Гость писал(a):

Сколько денег вливают в регионы с одной лишь целью: результаты выборов должны быть хорошими))
67% - установка дадена.

Гость|28.12.2017 10:29|

Что толку то, всё с приближёнными растащат,а простым ничего не достанется

Гость|28.12.2017 10:51|

Гость писал(a):

Что толку то, всё с приближёнными растащат,а простым ничего не достанется
Откаты, распилы...

Гость|28.12.2017 10:52|

Распределят с откатами на всем известные холдинги, пятерых всем известных аграриев, 50 подставных и приближенных гномиков ну и 1% можно будет в народ вкинуть.

По отчётам снова всё будет прекрасно, но урожай будут собирать уже при новом президенте.

Голосуем за Грудинина!

Гость|28.12.2017 10:56|

Зима хреновая.Озимые вероятно вымерзнут.хорошего урожая может не быть.

Гость|28.12.2017 11:00|

Гость писал(a):

Зима хреновая.Озимые вероятно вымерзнут.хорошего урожая может не быть.
Если в дальнейшем будут морозы без нормального снежного покрова, то результат может быть печальным...

Гость|28.12.2017 11:00|

Гость писал(a):

Голосуем за Грудинина!
Грудин- ставленник олигархов.От олигархов простому народу ничего хорошого ждать не приходится

Гость|28.12.2017 11:29|

и путин их же ставленник

Гость|28.12.2017 11:36|

И что же делать тогда?

Гость|28.12.2017 11:37|

за собчак

Гость|28.12.2017 11:41|

))))))))))

чёго щя про Грудинина обажатели печенек писакать не будут, одно хлеще другого

Гость|28.12.2017 11:43|

Гость писал(a):

ставленник олигархов.От олигархов
В России уже много лет нету никаких олигархов.

Гость|28.12.2017 11:55|

— В прошлом году посадили 50 га картошки — съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га — опять съел. В следующем году посадим 200 га — пусть подавится!

Гость|28.12.2017 12:51|

ИНТЕРЕСНО КАК ЕГО РАЗВОРУЮТ ПО КАКИМ СХЕМАМ.

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Имя: Гость
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