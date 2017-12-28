28.12.2017 | 09:48

Пензенской области из федерального бюджета выделены субсидии на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым во вторник, 26 декабря.

41 млн 63 тысячи рублей направляется на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

882 млн 260 тысяч рублей дается на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

«Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», - сообщается на сайте Правительства РФ.