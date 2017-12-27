27.12.2017 | 08:57

Согласно кадастровой оценке, общая стоимость земель населенных пунктов Пензенской области составляет 22 миллиарда 228 миллионов рублей, территорий промышленного и иного назначения - 14 миллиардов 529 миллионов рублей, участков сельскохозяйственного назначения - 155 миллиардов 606 миллионов рублей.

Такие цифры назвал начальник Департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 25 декабря.

Докладчик сообщил, что в 2017 году изменилось законодательство об оценочной деятельности. Если раньше на конкурсной основе привлекались независимые эксперты, а результаты проверяли саморегулируемые организации, то теперь оценка будет производиться специально созданными бюджетными организациями по единой методике, предусматривающей 56 факторов.

«Возможно, не все пока разобрались в новой методике работы. Следует провести обучающий семинар для глав муниципальных образований Пензенской области и отвечающих за этот вопрос специалистов. Предлагаю запланировать эту работу на начало 2018 года», - констатировал Иван Белозерцев.

Он поручил Андрею Кудинову подготовить доклад с указанием достижений и недостатков в работе руководителей муниципальных образований. Особое внимание в документе следует обратить на своевременность представления информации.

«Все министерства и ведомства региона должны оценить представленные сведения и при необходимости дополнить их», - уточнил Иван Белозерцев.

«К 1 марта 2018 года планируется сформировать промежуточные отчетные документы и направить их в Росреестр», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.