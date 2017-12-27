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Экономика | Кадастровая оценка земель в Пензенской области проводится по новой методике

27.12.2017|08:57
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Согласно кадастровой оценке, общая стоимость земель населенных пунктов Пензенской области составляет 22 миллиарда 228 миллионов рублей, территорий промышленного и иного назначения - 14 миллиардов 529 миллионов рублей, участков сельскохозяйственного назначения - 155 миллиардов 606 миллионов рублей.

Такие цифры назвал начальник Департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 25 декабря.

Докладчик сообщил, что в 2017 году изменилось законодательство об оценочной деятельности. Если раньше на конкурсной основе привлекались независимые эксперты, а результаты проверяли саморегулируемые организации, то теперь оценка будет производиться специально созданными бюджетными организациями по единой методике, предусматривающей 56 факторов.

«Возможно, не все пока разобрались в новой методике работы. Следует провести обучающий семинар для глав муниципальных образований Пензенской области и отвечающих за этот вопрос специалистов. Предлагаю запланировать эту работу на начало 2018 года», - констатировал Иван Белозерцев.

Он поручил Андрею Кудинову подготовить доклад с указанием достижений и недостатков в работе руководителей муниципальных образований. Особое внимание в документе следует обратить на своевременность представления информации.

«Все министерства и ведомства региона должны оценить представленные сведения и при необходимости дополнить их», - уточнил Иван Белозерцев.

«К 1 марта 2018 года планируется сформировать промежуточные отчетные документы и направить их в Росреестр», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.12.2017 09:18|

ЛАЗЕЕК ДЛЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И КОРРУПЦИИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ,ПРИ ОЦЕНКЕ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ7

Гость|27.12.2017 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Возможно, не все пока разобрались в новой методике работы.
penzainform.ru писал(a):
Предлагаю запланировать эту работу на начало 2018 года», - констатировал Иван Белозерцев.
УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР, КРИМИНАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ В ТРИ РАЗА, В ТО ВРЕМЯ КОГДА СТОИМОСТЬ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ПОВЫШАЛАСЬ, А КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ НА УДАРНОЙ 35 УСТАНОВИЛИ В 30 000 РУБЛЕЙ ЗА М.КВ.

ПОЖАЛУЙСТА ОСТАНОВИТЕ КОРРУПЦИЮ В КАДАСТРЕ!!!

Гость|27.12.2017 10:25|

Очень хорошо, что наши все налоговые и законодательные органы совершенствуются в своих делах и действиях)

Гость|27.12.2017 10:30|

Необходимо чаще смотреть на проблемы граждан в этих и подобных направленностях, чтобы разбирать новые вводнве

Гость|27.12.2017 10:34|

Надо чтобы регионы еще в районах смотрели и проверяли размежовки, нужно чтобы граждане меньше собирали бумаг для реализации дел

Гость|27.12.2017 10:39|

Ну вот и видна работа законодателей, прошли выборы и постоянно теперт проходят различные нововведения

Гость|27.12.2017 10:48|

Любая поправка влечет за собой столько нововведений, просто ужас, так что стоит думать о том, что каждое такое дейстиве ведет за собой массу работы

Гость|27.12.2017 10:56|

Мне кажется, что постепенно, мы, наконец, отказываемся от бумаг и томных очередей, ну и все в этом плане. Улучшения видны и постоянно появляются

Гость|27.12.2017 11:08|

56 факторов очень мощно, сразу видно, что люди, даелающие такие дела, вложили сюда сердце и душу)

Гость|27.12.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

теперь оценка будет производиться специально созданными бюджетными организациями по единой методике, предусматривающей 56 факторов
я как понимаю все настроено на увеличение налогов в бюджет, но и соответственно плата повысится, так что это палка о двух концах

Гость|27.12.2017 11:14|

В регионе много проблем, которые решаются на раз два, при этом этим занимаются, видно, профи) потому что тема реально полезная

Гость|27.12.2017 11:18|

вести учет земли надо, как и учет все остального, а тем более у нас есть куча земель неучтенных, и про даже в районах не знают, кому они принадлежат, так что своеобразная перепись просто необходима

Гость|27.12.2017 11:32|

если память не изменяет, то аренда земли 100% идет в местный бюджет, так что главы администраций должны звать всё это на зубок, так как это их недополученные деньги

Гость|27.12.2017 11:32|

Гость писал(a):

даже в районах не знают, кому они принадлежат
так а зах тогда этим ставят заниматься учительниц начальных классов?

Гость|27.12.2017 11:39|

давно пора привести в порядок все участки, а то их у нас в стране очень много, и уже никто не считает, а зря, все землю должны работать, а не пустовать

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Имя: Гость
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