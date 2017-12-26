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Экономика | Пензенские товары появились на заграничных прилавках

26.12.2017|17:05
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В 2017 году на территории Пензы было зарегистрировано около двух тысяч новых хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Такие данные на совете по инвестиционному развитию города озвучил глава администрации областного центра Виктор Кувайцев.

Мэр города подчеркнул значимость каждого из предприятий: их налоговые отчисления являются источником формирования муниципального бюджета.

«Мы рады каждому вновь созданному рабочему месту в городе. А если это несколько десятков рабочих мест, то, безусловно, мы очень благодарны всем работодателям», - отметил Виктор Кувайцев.

Предприятия-производители стремятся продвигать свою продукцию не только на местном рынке, но и за его пределами, в том числе и за рубежом.

Однако попасть за границу пензенским товарам довольно сложно. В связи с этим в регионе действует центр поддержки экспорта. В его функции входит помощь в организации бизнес-встреч, презентационных выставок, консультирование предпринимателей.

«Центр оказывает большой спектр услуг по страхованию грузов, по таможенному оформлению, по расчету таможенной стоимости и по всем вопросам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности», - подчеркнул руководитель центра поддержки экспорта Владимир Паршин.

В уходящем году делегации пензенских предпринимателей представляли свою продукцию в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, а так же в Сербии. Был заключен ряд контрактов, благодаря которым пензенские товары появились на заграничных прилавках.

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Гость|26.12.2017 18:37|

penzainform.ru писал(a):

в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, а так же в Сербии.
Да уж заграница блин.

Гость|26.12.2017 18:37|

Кроме того даже зарождение электромобиля в 18 веке имело свое начало в тележных сараях.

И в тележные сараи не разрешили проводить электричество. Для того чтобы. Имелась возможность.Заряжать аккумуляторы электромобилей. В целях противопожарной безопасности.

1899 год электротакси порядка 60 едениц.

1900 год продано электромобилей порядка 1500 едениц

1902-1903 год электромобиль достигает максимальной скорости порядка 161 км/ч

1904,1905 год электроавтобус туристический такси по вместимости мест побольше чем в газели

1912 год в одной из стран зарегистрировано электромобилей с электродвигателем порядка 33800 едениц

1914 год электрогрузовик перевозит грузы

Где же частные электромобили в Пензе. 2017 год. В 2017 году то электромобиль строить не как в 1899 году.Все гораздо проще. Год экологии. От выхлопов дышать нечем. И где же в 2017 году электромобили.Если электромобили могли изготовить в 1914 году то в 2017 году электромобиль частный невозможно собрать. Электромотоцикл летающий уже рабочий есть а вот частных электромобилей нету в 2017 году в Пензе или как.

Разрешат ли когда нибудь в Пензенской области проектирование, испытания, частное строительство, частное изготовление, частное производство хотя бы левитирующийх тройлебусов в сараях, гаражах

Гость|26.12.2017 18:41|

бессоновский лук 50 лет натовцы подводники покупают

Гость|26.12.2017 19:35|

Гость писал(a):

заграница блин.
Дружественные марионеточные режимы, колониальный рынок сбыта

Гость|26.12.2017 20:11|

Гость писал(a):

бессоновский лук 50 лет натовцы подводники покупают
Вы чё курите?Где ваши доказательства?

Гость|26.12.2017 21:36|

Снимите лапшу с ушей!

Гость|26.12.2017 22:49|

Кроме того даже зарождение электромобиля в 18 веке имело свое начало в тележных сараях.
Моть, угомонись ты со своими сараями))

Разрешат ли когда нибудь в Пензенской области проектирование, испытания, частное строительство, частное изготовление, частное производство хотя бы левитирующийх тройлебусов в сараях, гаражах
Да собирай себе на здоровье, едрён батон, чё флудишь-то?

Гость|26.12.2017 23:04|

Экспортируют коровий навоз заграницу в узбекистан у нас он душистей.

Имя: Гость
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