26.12.2017 | 17:05

В 2017 году на территории Пензы было зарегистрировано около двух тысяч новых хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Такие данные на совете по инвестиционному развитию города озвучил глава администрации областного центра Виктор Кувайцев.

Мэр города подчеркнул значимость каждого из предприятий: их налоговые отчисления являются источником формирования муниципального бюджета.

«Мы рады каждому вновь созданному рабочему месту в городе. А если это несколько десятков рабочих мест, то, безусловно, мы очень благодарны всем работодателям», - отметил Виктор Кувайцев.

Предприятия-производители стремятся продвигать свою продукцию не только на местном рынке, но и за его пределами, в том числе и за рубежом.

Однако попасть за границу пензенским товарам довольно сложно. В связи с этим в регионе действует центр поддержки экспорта. В его функции входит помощь в организации бизнес-встреч, презентационных выставок, консультирование предпринимателей.

«Центр оказывает большой спектр услуг по страхованию грузов, по таможенному оформлению, по расчету таможенной стоимости и по всем вопросам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности», - подчеркнул руководитель центра поддержки экспорта Владимир Паршин.

В уходящем году делегации пензенских предпринимателей представляли свою продукцию в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, а так же в Сербии. Был заключен ряд контрактов, благодаря которым пензенские товары появились на заграничных прилавках.