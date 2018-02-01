25.12.2017 | 14:46

Совет директоров банка «Кузнецкий» на заседании утвердил стратегию развития банка на 2018-2020 годы. Она направлена на реализацию потенциала возможностей, существующих на региональном рынке банковских услуг страны, и укреплению занятых позиций.

Одним из приоритетов на ближайшую перспективу стало увеличение ответственности фронт-офисов за управление нефинансовыми рисками и рисками, связанными с действиями сотрудников, что является основой для развития культуры риск-менеджмента в банке, а также развитие и расширение информационных технологий.

Основные стратегические задачи банка до 2020 года: прирост кредитного портфеля до 5 млрд рублей; прирост собственных средств (капитала) Банка на 43%; рост чистой прибыли в 3 раза, до 370 млн рублей; увеличение количества банковских карт клиентов в 4 раза, свыше 100 000 карт; увеличения количества офисов обслуживания в районах Пензенской области в 2 раза; совершенствование информационных технологий (модернизация функционала и развития программного обеспечения систем дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц).

«Стратегия развития Банка на 2018-2020 годы предполагает существенный рост масштабов бизнеса банка, развития ИТ-платформы, развития системы риск-менеджмента и широкого спектра новых цифровых сервисов. Достичь поставленных целей банк планирует за счет сильной позиции на рынке банковских услуг», - отметил председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.