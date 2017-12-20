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Экономика | В Пензенской области бюджетникам с 1 января повысят зарплату еще на 4%

20.12.2017|13:20
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С 1 января 2018 года сотрудники государственных учреждений Пензенской области, финансируемых из регионального бюджета, станут зарабатывать на 4% больше. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Кроме того, рекомендовано поднять на ту же цифру размер оплаты труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Олега Ягова, координирующего вопросы трудовых отношений.

С 1 сентября должностной или базовый оклад (ставка) сотрудников государственных, а также муниципальных учреждений, финансируемых из регионального бюджета, увеличился на 5%. На повышение зарплаты было предусмотрено 100 млн рублей.

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Гость|20.12.2017 13:35|

Когда же простым работягам - труженникам начнёте прибавлять!

Гость|20.12.2017 13:36|

Это сколько в рублях от оклада?

Рублей 30-40 наверное!

Гость|20.12.2017 13:43|

ага

Гость|20.12.2017 13:50|

Гость писал(a):

Гость|20.12.2017 13:36|

Это сколько в рублях от оклада?

Рублей 30-40 наверное!

от моего оклада это 228 руб. в жопу бы засунуть правительству это повышение. собрать со всех бюджетников и засунуть

Гость|20.12.2017 13:56|

Гость писал(a):

это 228 руб
Все не так, хорошие деньги, можно картошки прикупить. маслеца селедочки, возможно на стопарик останется.. разве плохо?

Гость|20.12.2017 13:59|

Оклад повысят за счет снижения стимулирующих? Вот не давно только прибавили оклад, в итоге зарплата минут 785 рублей. Сейчас на сколько убавится?

Гость|20.12.2017 14:02|

Гость писал(a):

Гость|20.12.2017 13:59|

Оклад повысят за счет снижения стимулирующих? Вот не давно только прибавили оклад, в итоге зарплата минут 785 рублей. Сейчас на сколько убавится?

Однозначно так. И никак по другому

Гость|20.12.2017 14:03|

Гость писал(a):

Гость|20.12.2017 13:56|

Гость писал(a):

это 228 руб

Все не так, хорошие деньги, можно картошки прикупить. маслеца селедочки, возможно на стопарик останется.. разве плохо?

Эх, глупенький..Лишь бы войны не было, да? А мы и чупа-чупс пососоем

Гость|20.12.2017 14:05|

Гость писал(a):

Эх, глупенький..Лишь бы войны не было, да? А мы и чупа-чупс пососоем
сам соси свой чупа-чупс, а мы жрать хотим !

Гость|20.12.2017 14:08|

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2018 года сотрудники государственных учреждений Пензенской области, финансируемых из регионального бюджета, станут зарабатывать на 4% больше.
Как, ОПЯТЬ больше???? Да когда же остановят этот безудержный рост зарплат у бюджетников....

Гость|20.12.2017 14:12|

Гость писал(a):

Когда же простым работягам - труженникам начнёте прибавлять!
Никогда не прибавим . Вы Родину и Путина не любите так как бюджетники .

Мы не можем вами управлять как ими .

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