20.12.2017 | 13:20

С 1 января 2018 года сотрудники государственных учреждений Пензенской области, финансируемых из регионального бюджета, станут зарабатывать на 4% больше. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Кроме того, рекомендовано поднять на ту же цифру размер оплаты труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Олега Ягова, координирующего вопросы трудовых отношений.

С 1 сентября должностной или базовый оклад (ставка) сотрудников государственных, а также муниципальных учреждений, финансируемых из регионального бюджета, увеличился на 5%. На повышение зарплаты было предусмотрено 100 млн рублей.