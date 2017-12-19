19.12.2017 | 10:56

Во вторник, 19 декабря, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2018 год.

При подготовке законопроекта к окончательному чтению были учтены замечания и дополнения, озвученные на публичных слушаниях и во время рассмотрения в первом чтении.

По сравнению c прогнозом, представленным для рассмотрения в первом чтении, доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета.

В итоге объем доходов бюджета Пензенской области на 2018 год увеличен на 5 млрд 458 млн 896 тыс. руб. и составит 53 млрд 614 млн 57,4 тыс. руб.

Расходы возросли на 5 млрд 434 млн 801,9 тыс. руб. и составят 52 млрд 296 млн 843,3 тыс. руб.

Профицит на 2018 год составит 1 млрд 317 млн 214,1 тыс. руб.

В частности, возросли расходы на господдержку малого и среднего бизнеса и молодежного предпринимательства, продолжение строительства промышленного парка «Кижеватово», поддержку обустройства городских парков, детских и кукольных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, а также муниципальных театров в городах c численностью населения до 300 тысяч человек.

Больше, чем в первом чтении, заложено денег на развитие здравоохранения, в том числе на закупку диагностических средств и препаратов для больных туберкулезом, ВИЧ, гепатитом B и С, обеспечение лекарствами больных злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, а также гемофилией, муковисцидозом и другими орфанными (редкими) заболеваниями.

В бюджете 2018 года предусмотрены средства на оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Увеличены расходы на строительство инженерных коммуникаций для участков массовой застройки и капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах.

«Вы видите, что параметры бюджета значительно увеличены по сравнению с первым чтением как по доходам, так и по расходам. Это результат длительной кропотливой работы», - отметил председатель Заксобра Валерий Лидин.

За принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, против - 4.