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Экономика | В Пензенской области принят бюджет на 2018 год

19.12.2017|10:56
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Во вторник, 19 декабря, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2018 год.

При подготовке законопроекта к окончательному чтению были учтены замечания и дополнения, озвученные на публичных слушаниях и во время рассмотрения в первом чтении.

По сравнению c прогнозом, представленным для рассмотрения в первом чтении, доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета.

В итоге объем доходов бюджета Пензенской области на 2018 год увеличен на 5 млрд 458 млн 896 тыс. руб. и составит 53 млрд 614 млн 57,4 тыс. руб.

Расходы возросли на 5 млрд 434 млн 801,9 тыс. руб. и составят 52 млрд 296 млн 843,3 тыс. руб.

Профицит на 2018 год составит 1 млрд 317 млн 214,1 тыс. руб.

В частности, возросли расходы на господдержку малого и среднего бизнеса и молодежного предпринимательства, продолжение строительства промышленного парка «Кижеватово», поддержку обустройства городских парков, детских и кукольных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, а также муниципальных театров в городах c численностью населения до 300 тысяч человек.

Больше, чем в первом чтении, заложено денег на развитие здравоохранения, в том числе на закупку диагностических средств и препаратов для больных туберкулезом, ВИЧ, гепатитом B и С, обеспечение лекарствами больных злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, а также гемофилией, муковисцидозом и другими орфанными (редкими) заболеваниями.

В бюджете 2018 года предусмотрены средства на оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Увеличены расходы на строительство инженерных коммуникаций для участков массовой застройки и капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах.

«Вы видите, что параметры бюджета значительно увеличены по сравнению с первым чтением как по доходам, так и по расходам. Это результат длительной кропотливой работы», - отметил председатель Заксобра Валерий Лидин.

За принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, против - 4.

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Гость|19.12.2017 11:10|

"Промышленное производство в России в ноябре 2017 года снизилось на 3,6% в годовом сравнении, - оценивает ущерб от кризиса в условиях санкций Валерий Кузнецов. - Это максимальные темпы падения с октября 2009 года, когда российская экономика проходила пик негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Гость|19.12.2017 11:31|

где видео собраний, чтений

чем они тама занимаются

Гость|19.12.2017 14:26|

Знаете, очень хорошо и прозрачно то, что слушания открыты и любой желающий может послушать, поприсутствовать

Гость|19.12.2017 14:31|

В любом региона не всегда будут приветствовать так всех, как в нашем, у нас очень хорошо освящается и результат и что куда конкретно, цыфры и идут хорошие обсуждения

Гость|19.12.2017 14:39|

Мне нравится, как четко, понятно и просто устроен механизм этого мероприятия, как все просто расписано и что все это в открытом доступе

Гость|19.12.2017 14:44|

penzainform.ru писал(a):

укрепление материально-технической базы домов культуры,
ну хоть что то, а то итак сидим в деревне, дискотерики, очень редко и концерты местного творчества от школьников, дайте им еще что нибудь, кроме трех баянов!

Гость|19.12.2017 14:48|

Наш регион в этом году, даже, уже, наверное, в полугодии, получил просто нереальные деньги из москвы

Гость|19.12.2017 14:49|

суммы, конечно, огромные, и простому человеку сложно анализировать, но то что расходы растут это хорошо, главное чтобы росло и качество расходования

Гость|19.12.2017 14:56|

penzainform.ru писал(a):

ВИЧ, гепатитом B и С, обеспечение лекарствами больных злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, а также гемофилией, муковисцидозом и другими орфанными (редкими) заболеваниями.
Правильно и пусть доведут до районных больниц, а то у них, то нет ничего, то только по записи, то ждать кучу времени. И при чем нет и дешевых таблеток и полосок для диабетиков, в общем это финансирование на нужно

Гость|19.12.2017 14:57|

Мне кажется, что все жители региона не очень то и интересуются нашим бюджетом, зато все его поглащают его) непонятно

Гость|19.12.2017 15:01|

всех с наступающим новым годом! надеемся что он будит по крайней мере не хуже 2017 года, а особенно конца текущего, так как неожиданно хорошо всё заканчивается и кучу долгов закрыли, мосты роддомы по открывали, а никто же не верил. Поэтому будем теперь верить и в следующем году.

Гость|19.12.2017 15:03|

Гость писал(a):

всех с наступающим новым годом! надеемся что он будит по крайней мере не хуже 2017 года, а особенно конца текущего, так как неожиданно хорошо всё заканчивается и кучу долгов закрыли, мосты роддомы по открывали, а никто же не верил. Поэтому будем теперь верить и в следующем году.
да, да, верь и не забудь за краба проголосовать

Гость|19.12.2017 15:07|

Гость писал(a):

что все жители региона не очень то и интересуются нашим бюджетом
а потому что бюджет это доходы, расходы и источники финансирования, а народ видит однобоко, только расходы, и всегда их народу мало, каждый хочет чтобы поддержали его отрасль, а бюджет то не резиновый

Гость|19.12.2017 15:14|

Гость писал(a):

да, да, верь и не забудь за краба проголосовать
послушаем сначала его предвыборную агитацию, а там посмотрим, может и проголосуем. Пока ничего внятного ни у кого нет, только хайп Навального, против всех Собчак, и наш мистер президент

Гость|19.12.2017 15:15|

Наш регион очень хорошо делает дороги и вообще благоустройство нашего региона будет еще на более масштабном уровне, город просто вырывается в лидеры во всем)

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Имя: Гость
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