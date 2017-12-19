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Экономика | В 2018 году в Кузнецке откроется предприятие по производству поролона

19.12.2017|10:43
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В конце 2018 года во втором по величине городе Пензенской области планируется запустить производство поролона. Реализацию этого инвестиционного проекта губернатор Иван Белозерцев обсудил с инвестором в понедельник, 18 декабря.

В настоящее время под эти цели модернизируются цеха бывшего промышленного предприятия в Кузнецке. Уже выполнены подготовительные и демонтажные работы, усилены строительные конструкции, завершен наружный ремонт, внутренняя отделка, подводится инженерная инфраструктура, монтируется оборудование.

«На первоначальном этапе предполагается обеспечить рабочими местами около 150 человек и достичь объема производства до 15 тысяч тонн поролона в год», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ожидается, что в проект будет вложено более 500 млн рублей в качестве инвестиций.

«Конечно, нужно создавать крупное производство в Кузнецком районе, мы заинтересованы в этом и готовы оказать вам всестороннюю поддержку. Это касается как предоставления налоговых преференций, так и организационное сопровождение проекта на уровне правительства региона», - заявил Иван Белозерцев.

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Гость|19.12.2017 11:21|

какой поролон

если бы в Пензе выделяли изобретателям(без приставки до), исследователям(без приставки до) миллионные гранты давно бы уже в гараже, сарае был создан левитирующий троллейбус

Гость|19.12.2017 14:06|

Если бизона в правильной пропорции накормить пензенской плантационной малиной и дать выпить смесь кленового сиропа с маслом рыжика он сможет пролететь со скоростью 86 км/ч расстояние от Рамеева до Цирка и обратно.

Гость|19.12.2017 14:11|

Златогорский знает что это всё туфта и посмеивается в руку.

Гость|19.12.2017 15:23|

Твои домыслы - вот туфта! А монтаж оборудования специалистами, представляющими сторону инвестора - это факт!

Гость|19.12.2017 15:26|

производители мебели давно уже вместо поролона более современные и качественные наполнители используют. Этот завод надо было строить лет 20 назад

Гость|19.12.2017 15:36|

В Кузнецке делают, если вы не знаете, немного другую мебель. И наполнитель за 3 рубля/ведро для неё именно то, что надо.

Гость|19.12.2017 15:38|

Гость писал(a):

В Кузнецке делают, если вы не знаете, немного другую мебель. И наполнитель за 3 рубля/ведро для неё именно то, что надо.
с этим не спорю, они еще в 90-х

Гость|19.12.2017 15:39|

penzainform.ru писал(a):

Это касается как предоставления налоговых преференций, так и организационное сопровождение проекта на уровне правительства региона
Про склонения слыхали?Не?

Гость|19.12.2017 15:43|

Слава богу, какой-никакой спрос и на такую мебель ещё есть. А вот что случись, Кузнецк станет жутким рассадником нищеты и криминала - на мебели трудится половина мужского населения города. Большинство - неофициально.

Гость|19.12.2017 15:54|

Этой зимой по всей России инвестпроектов будет как г...на, с созданием сотен тысяч новых рабочих мест. А с апреля про них просто перестанут напоминать)))

Гость|19.12.2017 16:08|

Вы вообще можете представить сколько этого самого ПОРОЛОНА может выпустить завод где работают 150 человек за день?

Одного дня работы хватит чтобы обеспечить Кузнецк на год.

Кому по России ещё нужно 364 дня работы завода?

Очередь? Поролон это даже не жигули это очень габаритный товар.

А куда делся завод по производству лыж?

Имя: Гость
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