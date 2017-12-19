19.12.2017 | 10:43

В конце 2018 года во втором по величине городе Пензенской области планируется запустить производство поролона. Реализацию этого инвестиционного проекта губернатор Иван Белозерцев обсудил с инвестором в понедельник, 18 декабря.

В настоящее время под эти цели модернизируются цеха бывшего промышленного предприятия в Кузнецке. Уже выполнены подготовительные и демонтажные работы, усилены строительные конструкции, завершен наружный ремонт, внутренняя отделка, подводится инженерная инфраструктура, монтируется оборудование.

«На первоначальном этапе предполагается обеспечить рабочими местами около 150 человек и достичь объема производства до 15 тысяч тонн поролона в год», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ожидается, что в проект будет вложено более 500 млн рублей в качестве инвестиций.

«Конечно, нужно создавать крупное производство в Кузнецком районе, мы заинтересованы в этом и готовы оказать вам всестороннюю поддержку. Это касается как предоставления налоговых преференций, так и организационное сопровождение проекта на уровне правительства региона», - заявил Иван Белозерцев.