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Экономика | Пензенская область заняла первое место в России по вводу земли в оборот

16.12.2017|09:54
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Пензенская область стала первой в России по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. Этот показатель был озвучен в пятницу, 15 декабря, на коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, посвященной завершению сельскохозяйственного года.

С основным докладом выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он отметил Пензенскую область как лучший регион, обеспечивший работу по вводу в оборот временно неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал это значительное событие: «На 2017 год мы ставили задачу вернуть в севооборот 50 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Фактически введено в оборот 57 тысяч гектаров пашни, в том числе проведена раскорчевка древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 13 тысяч гектаров».

Глава региона также сообщил, что в следующем году работа будет продолжена: планируется ввести в оборот 45 тысяч гектаров не задействованных в производстве земель.

«Также регион - в тройке лучших субъектов Федерации по росту производства сахарной свеклы. В 2017 году валовой сбор сахарной свеклы составил 2,3 млн тонн; это рекордная цифра для области. По данному показателю мы вторые в Приволжском федеральном округе», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|16.12.2017 10:39|

Спрашивается, когда резко начнут дешеветь конечные продукты с этих полей ???

Гость|16.12.2017 10:43|

Савин тоже на первом месте по приобретению земли

Гость|16.12.2017 10:49|

дальше что?пусть скажут сколько деревень уходит в не бытие.

Имя: Гость
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