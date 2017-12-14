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Экономика | В Пензе планируют активно развивать рыбное хозяйство

14.12.2017|16:33
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В Пензе на III агрономическом форуме поговорили о развитии рыбоводства, выращивании овощей, пшеницы . Здесь представители фермерских хозяйств региона, производители удобрений и сельскохозяйственной техники обсудили планы на следующий год и подвели итоги за 2017 год.

«2,5 миллиона тонн зерна, 2 миллиона 300 тысяч тонн свеклы, много картофеля собрали, овощей. Огорчает разве что невысокая цена на зерно», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кандидат биологических наук Алик Асанов отметил, что будущее именно за рыбой. Она неприхотлива, быстро растет и хороша на вкус.

«Президент требует увеличить в четыре раза производство товарной рыбы к 2030 году в три раза. Пензенская область с этой задачей справится - у нас есть перспективы увеличения производства на 75% за счет карпа и толстолобика», - добавил он.

«Давайте инвестируем, создадим хорошее хозяйство по выращиванию рыбы в закрытых водоемах. Я помогу вам с реализацией через торговые сети, с холодильным оборудованием», - пообещал глава региона.

Агрофорум - двухдневный. Все встречи и семинары пройдут в аграрном университете.

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