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Экономика | Бытовую технику De Luxe оценили в Объединенных Арабских Эмиратах

13.12.2017|14:19
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Пензенское АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» представило технику De Luxe на международной выставке Big 5, в 38-й раз проходившей с 26 по 29 ноября в городе Дубаи (ОАЭ), и получило высокие отзывы о продукции.

Не секрет, что Ближний Восток активно развивается. Как показали результаты переговоров с представителями различных арабских, восточноевропейских стран и государств Африки, к производителям бытовой техники из России существует повышенное внимание.

Представители пензенского предприятия убедились в этом: стенд ППО ЭВТ оказался более популярным и посещаемым, нежели соседние стенды конкурентов из Китая и Турции.

Особое внимание объясняется тем, что, во-первых, ранее российские производители бытовой техники активно здесь не выставлялись, а во-вторых, пензенскую продукцию отметили как действительно более надежную и качественную.

Наибольший интерес вызвали водонагреватели De Luxe (поскольку центральной системы поставки горячей воды в ОАЭ не существует), а также отдельно стоящие газовые и электрические плиты размером 60 х 60 см, которые являются недавней новинкой производства, разработанной специально для южных регионов и азиатского рынка.

«Предприятие уже начало работать с арабскими партнерами по осуществлению отгрузок бытовой техники: первая партия планируется к отправке уже до конца 2017 года», - сообщается на сайте АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова».

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