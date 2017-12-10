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Экономика | Областной фонд развития промышленности одобрил первый заем

10.12.2017|11:42
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Фонд развития промышленности Пензенской области одобрил заявку одного из местных заводов на сумму 5 млн рублей. Первый заем выделен на организацию производства датчика аварийного топлива для двигателей промышленного назначения.

«Датчик разработан по предложению отечественных предприятий и призван обеспечить замену зарубежных аналогов при более высоких технико-функциональных и эксплуатационных характеристиках, низкой цене и оперативной поставке», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

В рамках проекта будет приобретено технологическое оборудование для запуска инновационной разработки в серийное производство, а также реализованы мероприятия по ее выводу на рынок.

Фонд продолжает принимать заявки на займы под 5% годовых на 5 лет. На получение средств могут рассчитывать предприятия обрабатывающих отраслей промышленности.

Прием ведется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 в технопарке высоких технологий «Рамеев» (ул. Центральная. 1, офис 402а). Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 67-94-07, 67-94-67, 67-94-94, адрес электронной почты frp58@mail.ru.

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Гость|10.12.2017 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Фонд развития промышленности Пензенской области одобрил заявку одного из местных заводов на сумму 5 млн рублей
Хорошее начало!

Гость|10.12.2017 12:38|

А там компетентные хоть люди работают?

Гость|10.12.2017 12:40|

Да раздать то деньги не проблема, а вот собрать?))))

Имя: Гость
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