10.12.2017 | 11:42

Фонд развития промышленности Пензенской области одобрил заявку одного из местных заводов на сумму 5 млн рублей. Первый заем выделен на организацию производства датчика аварийного топлива для двигателей промышленного назначения.

«Датчик разработан по предложению отечественных предприятий и призван обеспечить замену зарубежных аналогов при более высоких технико-функциональных и эксплуатационных характеристиках, низкой цене и оперативной поставке», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

В рамках проекта будет приобретено технологическое оборудование для запуска инновационной разработки в серийное производство, а также реализованы мероприятия по ее выводу на рынок.

Фонд продолжает принимать заявки на займы под 5% годовых на 5 лет. На получение средств могут рассчитывать предприятия обрабатывающих отраслей промышленности.

Прием ведется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 в технопарке высоких технологий «Рамеев» (ул. Центральная. 1, офис 402а). Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 67-94-07, 67-94-67, 67-94-94, адрес электронной почты frp58@mail.ru.