08.12.2017 | 17:01

В пятницу, 8 декабря, в администрации Пензы обсудили вопрос размещения в городе нестационарных торговых объектов в рамках действующего законодательства.

В последние годы в Пензе организована работа по упорядочению размещения таких объектов, разработаны и утверждены правовые основы их функционирования. Также ведется исковая деятельность по освобождению муниципальных земельных участков от самовольно размещенных НТО.

Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк рассказала, что новый порядок размещения дает возможность всем хозяйствующим субъектам вести предпринимательскую деятельность в рамках закона. Ею воспользовались более 15 предпринимателей, в том числе руководители торговой сети «Ключ здоровья».

«Учитывая важность поддержки субъектов предпринимательства, глава администрации города Пензы дал поручение ответственным лицам помогать и активизировать работу при согласовании схем размещения НТО, сократить сроки рассмотрения заявок», - отметили в пресс-службе мэрии.

И. о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова уточнила, что размещение киосков в границах красных линий и на инженерных коммуникациях не предусмотрено действующим законодательством.

Сейчас в Пензе с нарушениями установлены несколько киосков разных частных предпринимателей. Представитель одной из них, присутствовавший на совещании, пообещал соблюдать требования закона при размещении НТО.

«Размещение возможно только в рамках действующего законодательства», - подытожил мэр Виктор Кувайцев.