Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|18:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Экономика | В проекте бюджета Пензы на 2018 год заложены деньги на школы и детсады

07.12.2017|16:11
Печать

В четверг, 7 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий, состоявшемся в Пензенской городской думе, главной темой для обсуждения стал бюджет областного центра на 2018 год.

Ранее проект бюджета обсуждался на заседаниях всех профильных комиссий, а также на совместных совещаниях представителей думы и администрации Пензы.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина рассказала, что при работе над главным финансовым документом были учтены все замечания и предложения, которые высказывали депутаты, сотрудники администрации, представители прокуратуры.

Ольга Завьялкина доложила собравшимся об изменениях, внесенных в проект бюджета. Так, в статье «Расходы» предусмотрено 151,3 тыс. рублей на приобретение светоотражающих элементов для школьников, 140,1 тыс. рублей на ремонт освещения детского сада № 96 «Колокольчик».

Кроме того, 15 млн рублей запланировано на приведение учреждений образования в соответствие современным нормам. При этом на профильной комиссии при обсуждении ремонта детсадов и школ говорилось о том, что потребность в финансировании составляет 685 млн рублей.

Главный финансист города отметила, что в случае поступления в бюджет дополнительных доходов администрация предложит депутатам увеличить объем бюджетных ассигнований на эти цели, сообщили в пресс-службе Пензенской гордумы.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 17:08|

Наконец-то дело пошло, хоть за сады, школы и зоопарк взялись. Хорошо бы за коррупцию ещё взяться больниц, университетов, судов, администрации и т.д.

Гость|07.12.2017 17:27|

Не радуйтесь! С родителей опять будут драть три шкуры. Да и поделом! Рабам - рабская участь.

Гость|07.12.2017 17:40|

Люди холопского звания - Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа.

Гость|07.12.2017 17:44|

penzainform.ru писал(a):

140,1 тыс. рублей на ремонт освещения детского сада № 96 «Колокольчик».
освещать попы будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!