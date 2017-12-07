07.12.2017 | 16:11

В четверг, 7 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий, состоявшемся в Пензенской городской думе, главной темой для обсуждения стал бюджет областного центра на 2018 год.

Ранее проект бюджета обсуждался на заседаниях всех профильных комиссий, а также на совместных совещаниях представителей думы и администрации Пензы.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина рассказала, что при работе над главным финансовым документом были учтены все замечания и предложения, которые высказывали депутаты, сотрудники администрации, представители прокуратуры.

Ольга Завьялкина доложила собравшимся об изменениях, внесенных в проект бюджета. Так, в статье «Расходы» предусмотрено 151,3 тыс. рублей на приобретение светоотражающих элементов для школьников, 140,1 тыс. рублей на ремонт освещения детского сада № 96 «Колокольчик».

Кроме того, 15 млн рублей запланировано на приведение учреждений образования в соответствие современным нормам. При этом на профильной комиссии при обсуждении ремонта детсадов и школ говорилось о том, что потребность в финансировании составляет 685 млн рублей.

Главный финансист города отметила, что в случае поступления в бюджет дополнительных доходов администрация предложит депутатам увеличить объем бюджетных ассигнований на эти цели, сообщили в пресс-службе Пензенской гордумы.