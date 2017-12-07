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Экономика | В Пензенской области растет число фирм, экспортирующих товары

07.12.2017|14:45
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В четверг, 7 декабря, на расширенном заседании президиума Совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве Пензенской области обсуждались меры поддержки экспорта в регионе.

«Наша задача - расширить список экспортеров, и для этого у нас есть все возможности», - отметил председатель правительства области Николай Симонов.

Как сообщил его заместитель Андрей Лузгин, Пензенский регион планомерно и уверенно увеличивает темпы в этом направлении: расширяется количество стран, в которые область вывозит продукцию, расширяется перечень участников.

«По итогам 2016 года экспортные поставки осуществляли 185 предприятий. Здесь динамика положительная, но нужно отдавать себе отчет, что предприятий, экспорт которых составил более 1 млн долларов, было всего 19. Оставшаяся часть - это небольшие фирмы, осуществляющие либо разовые, либо небольшие поставки», - пояснил Андрей Лузгин.

По его мнению, главные задачи на сегодняшний день - охватить как можно большее количество компаний теми мерами поддержки, которые уже предлагает Российский экспортный центр, а также ввести на региональном уровне меры, дополняющие, но не дублирующие федеральные.

«В Пензенской области третий год работает центр поддержки экспорта. В соглашении с Минэком мы будем еще как минимум семь лет финансировать данный институт. Также в формате бизнес-миссии с участием членов правительства и губернатора поддержкой экспорта занимается корпорация развития. Кроме того, в этом году мы выделяем часть средств на субсидирование затрат на участие в международных выставках за пределами РФ. В бюджет на 2018-й тоже заложили определенную сумму на эти цели», - подчеркнул Андрей Лузгин.

Уточняется, что за субсидированием могут обращаться любые предприятия без привязки к малому или среднему бизнесу. «С нашей точки зрения, важнее вовлекать небольшие и малые предприятия, а не сосредоточиваться на крупном производителе», - высказался зампред.

Озвученную информацию, по мнению Николая Симонова, необходимо по максимуму довести до всех представителей крестьянско-фермерских хозяйств, потому что они в ближайшее время должны стать участниками внешнеэкономической деятельности.

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Гость|07.12.2017 15:29|

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Гость|07.12.2017 15:33|

penzainform.ru писал(a):

информацию, по мнению Николая Симонова, необходимо по максимуму довести до всех представителей крестьянско-фермерских хозяйств, потому что они в ближайшее время должны стать участниками внешнеэкономической деятельности.
Заводы и фабрики угробили и восстанавливать не собираются. А ведь был экспорт -Дизельный, Пензхиммаш, Кузполимермаш, Кузнецкая обувная фабрика, Пензмаш, Пензтекстильмаш, Кузтекстильмаш.

Гость|07.12.2017 15:48|

и зиф экспортировал велосипеды, причем с 30х гг!

Гость|07.12.2017 15:53|

А сейчас ждут, что фермеры будут бизонятину, рыжиков и вешенки экспортировать.

Имя: Гость
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