07.12.2017 | 15:54

В 2017 году в Пензенской области индекс промышленности составил 103,6%, что выше среднего показателя по стране. Более того, он не опускается ниже 100% в течение пяти лет.

«За десять месяцев 2017 года промышленными предприятиями региона произведено продукции на сумму свыше 58 миллиардов рублей», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Доля гражданской продукции в области составляет 14% – это более 4 миллиардов рублей.

Промышленный сектор обеспечивает 53% всех налогов, поступающих в бюджет региона. В 2017 году средняя заработная плата сотрудников данного сектора экономики повысилась - она составляет 27 680 рублей.

«В 2016 году по инициативе главы региона Ивана Белозерцева между правительством области и 40 промышленными предприятиями была подписана декларация о социально-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает создание дополнительных рабочих мест, рост средней заработной платы, повышение производительности труда, реализацию инвестиционных проектов», - напомнили в пресс-службе.

6 декабря на заседании Ассоциации промышленников Пензенской области решено продлить действие документа на 2018 год.