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Экономика | Пензенская область - лидер ПФО по приросту надоя молока на корову

05.12.2017|09:19
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Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по ряду производственных показателей за период январь - октябрь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Область занимает первое место по приросту надоя молока на одну корову (показатель - 111,1%) и по приросту поголовья свиней (114,4%).

Кроме того, у региона второе место по объему производства мяса. «За отчетный период в регионе произведено 40,9 тыс. тонн мяса. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 133,6%», - уточнили в пресс-службе.

Третье место Пензенская область занимает по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». По итогам 10 месяцев он составил 36,7 млрд рублей, то есть на 9,6% больше, чем в 2016-м. «По приросту этого показателя область занимает второе место в ПФО», - добавили в правительстве.

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Гость|05.12.2017 09:32|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по ряду производственных показателей

Да уж...в нашем районе 2000 коров всего поголовья осталось, показатели конечно велики будут, но накормить всех не хватит. А при СССР было 35 000 коров. Вот где показатель.

Гость|05.12.2017 09:35|

Цифры явно с потолка.

Гость|05.12.2017 09:41|

Гость писал(a):

Цифры явно с потолка.
Не знаю как коровы, но "статисты" у нас выдающиеся.

Гость|05.12.2017 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Область занимает первое место по приросту надоя молока на одну корову
О, ключевое слово - ОДНУ корову.

Гость|05.12.2017 09:52|

Гость писал(a):

Область занимает первое место по приросту надоя молока на одну корову

О, ключевое слово - ОДНУ корову

Область занимает первое место по приросту СУХОГО молока на одну корову.

Гость|05.12.2017 09:52|

может сами себя доят???? ну а если водой разавлять, то и еще можно повысить

Имя: Гость
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