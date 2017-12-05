Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по ряду производственных показателей за период январь - октябрь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Область занимает первое место по приросту надоя молока на одну корову (показатель - 111,1%) и по приросту поголовья свиней (114,4%).
Кроме того, у региона второе место по объему производства мяса. «За отчетный период в регионе произведено 40,9 тыс. тонн мяса. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 133,6%», - уточнили в пресс-службе.
Третье место Пензенская область занимает по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». По итогам 10 месяцев он составил 36,7 млрд рублей, то есть на 9,6% больше, чем в 2016-м. «По приросту этого показателя область занимает второе место в ПФО», - добавили в правительстве.
penzainform.ru писал(a):
Да уж...в нашем районе 2000 коров всего поголовья осталось, показатели конечно велики будут, но накормить всех не хватит. А при СССР было 35 000 коров. Вот где показатель.