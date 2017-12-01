01.12.2017 | 13:08

В пятницу, 1 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие во всероссийской конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которая проходит в Москве.

Участники мероприятия обсудили, какие конкретные шаги представителям власти, бизнеса и экспертных кругов нужно сделать для продвижения в этом направлении, как сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы очень хорошо понимаем, насколько стратегически важно создавать в регионе комфортную бизнес-среду, которая бы позволяла активно развивать предпринимательство и заниматься реализацией различных инвестиционных проектов», - отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что конкуренция в сфере привлечения инвестора в субъекты растет, и об этом всегда нужно помнить. Для обеспечения благоприятных условий в Пензенской области создаются территории опережающего социально-экономического развития на базе моногородов Сердобска и Заречного.