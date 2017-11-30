30.11.2017 | 09:19

В среду, 29 ноября, губернатор Иван Белозерцев обсудил организацию сбора и переработки кленового сока с представителями компании «Пензенские кленоварни», учрежденной в этом году.

Во время сезона сбора сока была изготовлена тестовая партия кленового сиропа. В итоге было принято решение о строительстве цеха переработки сырья.

Сок собирается по закрытой системе, не приносящей вреда деревьям: отверстие в стволе клена размером 6-8 мм используется раз в сезон, затем герметично закрывается. Один клен подвергается обработке не чаще пяти лет подряд. Представители компании привели в пример опыт Канады, где имеются клены, дающие сок в течение 150 лет.

Собранный сок выпаривают. Конечным продуктом является концентрат - кленовый сироп, обладающий рядом целебных свойств, он представляет собой натуральный сахарозаменитель. На его основе также можно производить кондитерскую продукцию.

К сбору кленового сиропа планируется привлекать сельское население, организованное в форме кооперативов.

Губернатор одобрил идею и подчеркнул, что в развитии малого бизнеса особенно заинтересованы отдаленные районы, в которых имеется потребность в рабочих местах.

«Приступайте к работе. Организационную помощь и другие виды поддержки мы готовы предоставить. Надо оперативно оформлять документацию, подготавливать производственные площадки, устанавливать оборудование, чтобы первую партию продукта получить уже в следующем году», - поставил задачу Иван Белозерцев, дав соответствующие поручения по сопровождению проекта на региональном уровне.

Также Иван Белозерцев назвал социально значимым и перспективным еще один проект - создания плантаций малины.

«Инвесторы отметили благоприятный климат и почвы региона для выращивания этой культуры, высказали намерение привлечь жителей к этому виду труда, пояснили порядок взаимодействия с членами кооперативов, обеспечения их саженцами и реализации свежей и замороженной малины», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.