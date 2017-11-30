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Экономика | В Пензенской области откроется цех по производству кленового сиропа

30.11.2017|09:19
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В среду, 29 ноября, губернатор Иван Белозерцев обсудил организацию сбора и переработки кленового сока с представителями компании «Пензенские кленоварни», учрежденной в этом году.

Во время сезона сбора сока была изготовлена тестовая партия кленового сиропа. В итоге было принято решение о строительстве цеха переработки сырья.

Сок собирается по закрытой системе, не приносящей вреда деревьям: отверстие в стволе клена размером 6-8 мм используется раз в сезон, затем герметично закрывается. Один клен подвергается обработке не чаще пяти лет подряд. Представители компании привели в пример опыт Канады, где имеются клены, дающие сок в течение 150 лет.

Собранный сок выпаривают. Конечным продуктом является концентрат - кленовый сироп, обладающий рядом целебных свойств, он представляет собой натуральный сахарозаменитель. На его основе также можно производить кондитерскую продукцию.

К сбору кленового сиропа планируется привлекать сельское население, организованное в форме кооперативов.

Губернатор одобрил идею и подчеркнул, что в развитии малого бизнеса особенно заинтересованы отдаленные районы, в которых имеется потребность в рабочих местах.

«Приступайте к работе. Организационную помощь и другие виды поддержки мы готовы предоставить. Надо оперативно оформлять документацию, подготавливать производственные площадки, устанавливать оборудование, чтобы первую партию продукта получить уже в следующем году», - поставил задачу Иван Белозерцев, дав соответствующие поручения по сопровождению проекта на региональном уровне.

Также Иван Белозерцев назвал социально значимым и перспективным еще один проект - создания плантаций малины.

«Инвесторы отметили благоприятный климат и почвы региона для выращивания этой культуры, высказали намерение привлечь жителей к этому виду труда, пояснили порядок взаимодействия с членами кооперативов, обеспечения их саженцами и реализации свежей и замороженной малины», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|30.11.2017 09:47|

Первый раз слышу о кленовом сиропе.

Гость|30.11.2017 09:48|

важно

Гость|30.11.2017 09:52|

Кукурузу уже собрали для отопления???

Гость|30.11.2017 09:54|

а попы сироп этот освятят?

Гость|30.11.2017 09:58|

[]а попы сироп этот освятят?[

Для попов будут и собирать,для нас что?

Гость|30.11.2017 09:59|

Точно, включить в герб и флаг Пензы кленовый лист!

Гость|30.11.2017 09:59|

Даже комментировать эту хуйню лень. Ничё не будет, очередной бред губернатора.

Да и нахуй он нужен, этот сироп.

Имя: Гость
Комментарий:

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