28.11.2017 | 10:15

В 2017 году Пензенской области выделят средства из резервного фонда Президента РФ на капитальный ремонт учреждения здравоохранения и организации социального обслуживания. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин в субботу, 25 ноября.

Деньги направляются на восстановительные работы в помещениях клинической больницы № 4 г. Пензы (6 млн 586 тыс. 600 рублей), а также на капремонт здания Сердобского дома ветеранов труда (5 млн 431 тыс. 400 рублей).

«Глава государства распорядился выделить средства для ряда образовательных учреждений, организаций здравоохранения, социальной сферы и культуры», - сообщается на сайте администрации Президента РФ.

В общей сложности Минздраву РФ предоставляется 579 млн 518 тыс. рублей, Минобрнауки РФ - 314 млн 826 тыс., Минкультуры РФ - 185 млн 133 тыс., Минтруду РФ - 68 млн 778 тыс., Минспорту РФ - 44 млн 575 тыс. рублей.