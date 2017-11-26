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Экономика | Пенза заработает на елочных базарах более 500 000 рублей

26.11.2017|10:58
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В администрации Пензы между предпринимателями разыграли места для организации елочных базаров. По сравнению с 2016 годом их число увеличилось с 62 до 95.

«По итогам проведения аукциона в бюджет города Пензы поступят денежные средства в размере более 500 000 рублей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2016 году эта цифра была в два раза больше – свыше 1 миллиона рублей. Начальная цена одного лота составляла 4 163 рубля. В отдельных случаях она вырастала до 76 599 рублей 20 копеек. Сейчас предпринимателям обозначили стартовую сумму в 4 058 рублей 60 копеек.

В 2017 году продажи новогодних деревьев стартуют раньше обычного - 1 декабря. До конца месяца елки будут продаваться в нестационарных точках в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города.

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