24.11.2017 | 11:05

В пятницу, 24 ноября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли в первом чтении бюджет региона на 2018 год.

Как отметила министр финансов области Любовь Финогеева, представившая народным избранникам законопроект, главной задачей при его разработке является сбалансированность бюджета.

По прогнозам, объем доходов региональной казны в 2018 год составит 48 млрд 155,2 млн рублей, расходов - 46 млрд 862 млн рублей. Профицит бюджета - 1 млрд 293,1 млн.рублей.

В 2018 году собственные налоговые и неналоговые доходы составят 34 млрд 290 млн рублей - на 780,8 млн рублей или на 2,3% больше, чем в 2017-м.

На 14,9% возрастет фонд оплаты труда. До максимального индикатива будут доведены зарплаты ряду работников бюджетной сферы. Предусматривается поэтапное доведение минимального размера оплаты труда до уровня величины прожиточного минимума трудоспособного населения (с 1 января 2018 года - до 85%, с 1 января 2019 года - на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года). Также предусмотрена индексация стипендий для студентов государственных учебных заведений, пособий на детей и по ряду других направлений.

Бюджет области остается социально-ориентированным: в 2018 году доля на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов составит 64,7%.

Планируется, что на строительство и капремонт медицинских учреждений - здания областной офтальмологической больницы, хирургического корпуса в Кузнецке и лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера - будет направлено 100 млн рублей.

296,4 млн рублей предлагается направить на строительство школы в микрорайоне Шуист в Пензе, приобретение школы-детского сада в селе Средняя Елюзань Городищенского района и капитальный ремонт школ.

На комплексное обустройство сельских населенных пунктов культурно-досуговыми центрами, ФАПами, школами планируется потратить 69,8 млн рублей в качестве софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.

Кроме того, 68,8 млн рублей предлагается потратить на обеспечение населенных пунктов области коммунальной инфраструктурой, подразумевающей водоснабжение, канализование и благоустройство, и 8,9 млн - на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая разработку проектной документации.

«У нас есть все основания для значительного улучшения параметров бюджета ко второму чтению на следующей, декабрьской сессии», - отметил председатель Заксобра Валерий Лидин.

За проект бюджета в первом чтении проголосовали 29 депутатов, против - 4.