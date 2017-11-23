23.11.2017 | 16:41

317 миллионов рублей необходимо для того, чтобы достроить и сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Маяковский» - такую сумму озвучил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Выездное совещание по проблемным домам начали именно с многоэтажки, которую начинала возводить компания «Декор-Трейд». В отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело.

Губернатор области Иван Белозерцев уточнил, когда появятся основания на передачу права достройки этого дома другой строительной компании. Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко пояснила, что на данный момент строительство приостановлено на девять месяцев, то есть до мая 2018-го, но при необходимости можно откорректировать срок и сократить его до полугода.

Если все процедуры пройдут достаточно быстро, то к первому кварталу 2019 года этот дом должны будут достроить силами одной из пензенских организаций.

«Людей мы не бросим в беде, мы должны им помочь достроить эти жилые дома, найти эти решения», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Эти слова губернатора вызвали бурю эмоций у приглашенных на встречу участников долевого строительства - потенциальные владельцы квартир воспряли духом.

«Подавляющее большинство хочет получения квартир, потому как очень сильно на это рассчитывали изначально. То, что озвучил губернатор, - это очень позитивный момент», - высказался один из участников долевого строительства Сергей Щербинин.

«Хотя бы наша проблема начала сдвигаться, решаться. До этого была абсолютная пустота, и мы не знали, к чему идти вообще. Так что это слезы радости», - рассказала, не в силах сдержать эмоции, пензячка Юлия Чиброва.

Помочь обещают и клиентам компании «Пензастрой». В доме на Новоказанской из 237 квартир не были проданы 10.

«Готовность - 51%, на завершение необходим 241 миллион. Дольщики не внесли 50,9 миллионов», - констатировала Инна Левченко.

«Соблюдая все процедуры, можно обеспечить готовность объекта к 1-му числу 2020 года», - отметил Александр Гришаев.

Силами еще одной строительной компании планируется достроить высотку в жилом комплексе «Райки».

«Две блок-секции нужно кровь из носа достраивать и сдавать», - подчеркнул губернатор.

Из бюджета области планируют выделить 200 миллионов рублей (а также определенную сумму из городского бюджета) на то, чтобы пять проблемных домов довести до ума. Средства направят на развитие инфраструктуры участков, предложенных компаниям, которые возьмутся за долгострои.