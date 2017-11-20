20.11.2017 | 08:58

ПАО «Банк «Уралсиб» запустил новогоднюю акцию по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков по ставке 14,5% годовых в рублях.

В рамках акции заемщик имеет возможность объединить в один кредит потребительские и ипотечный кредиты, автокредит и задолженность по кредитным картам, а также получить дополнительную сумму денежных средств на потребительские нужды.

Сумма кредита в рамках акции составляет от 50 000 до 1 000 000 рублей. Срок кредита - от 13 до 84 месяцев. Минимальный возраст заемщика 23 года, максимальный возраст на момент окончания срока кредита - 70 лет.

Акция имеет ограниченный период действия и продлится с 16 ноября 2017 до 31 января 2018 года. При этом банк оставляет за собой право на досрочное прекращение акции путем размещения соответствующего объявления на странице продукта на сайте банка.

Акция распространяется на все регионы присутствия банка и все категории клиентов.

Более подробную информацию, в том числе по требованиям к заемщику, можно получить, обратившись к клиентскому менеджеру в любом офисе банка, или на сайте банка.

ПАО «Банк «Уралсиб» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.