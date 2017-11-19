19.11.2017 | 13:59

С января по октябрь 2017 года в Пензенской области собрали налогов на общую сумму 42 млрд рублей.

31,3% от собранных денег направят в федеральный бюджет. Это 13,1 млрд рублей.

Бюджет Пензенской области пополнился на 24,1 млрд рублей, местный – на 4,7 млрд рублей.

«Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации сформирована за счет налога на доходы физических лиц – 10,9 млрд рублей, налога на добавленную стоимость – 9,9 млрд рублей, налога на прибыль – 6,6 млрд рублей, акцизов – 6,4 млрд рублей, налога на имущество организаций – 3,1 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 2,2 млрд рублей, земельного налога – 0,7 млрд рублей, транспортного налога – 0,5 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области.