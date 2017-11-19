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Экономика | Жители Пензенской области выплатили 42 миллиарда рублей налогов

19.11.2017|13:59
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С января по октябрь 2017 года в Пензенской области собрали налогов на общую сумму 42 млрд рублей.

31,3% от собранных денег направят в федеральный бюджет. Это 13,1 млрд рублей.

Бюджет Пензенской области пополнился на 24,1 млрд рублей, местный – на 4,7 млрд рублей.

«Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации сформирована за счет налога на доходы физических лиц – 10,9 млрд рублей, налога на добавленную стоимость – 9,9 млрд рублей, налога на прибыль – 6,6 млрд рублей, акцизов – 6,4 млрд рублей, налога на имущество организаций – 3,1 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 2,2 млрд рублей, земельного налога – 0,7 млрд рублей, транспортного налога – 0,5 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

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Гость|19.11.2017 14:15|

А говорят все денег нет , собрали хорошие деньги , а народу все за деньги ., учеба лет сад школа лечение и все платно даже справки разные , куда девают деньги народные ... кхКто ответить на этото вопрос ??

Гость|19.11.2017 14:22|

Гость писал(a):

А говорят все денег нет , собрали хорошие деньги , а народу все за деньги ., учеба лет сад школа лечение и все платно даже справки разные , куда девают деньги народные ... кхКто ответить на этото вопрос ??

Туда!!!!

Гость|19.11.2017 14:23|

penzainform.ru писал(a):

31,3% от собранных денег направят в федеральный бюджет. Это 13,1 млрд рублей.
А потом с протянутой рукой - подайте Христа ради...

Гость|19.11.2017 14:23|

Ура!

Теперь наша губернаторская чиновничья хоккейная сборная чаще будет в Брянск ездить на товарищеские матчи!

Организуем и ещё один затратный,никому ненужный Фестиваль молодёжный, но только уже не в Сочи,а у нас,в Пензе?

Да мало ещё куда потратить!

Гость|19.11.2017 14:25|

Туда!!!!

Туда тоже можно .

Гость|19.11.2017 14:34|

Продолжаем платить налоги , чтобы чинушам жилось хорошо .

Имя: Гость
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