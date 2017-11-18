18.11.2017 | 11:29

В 2018 году из бюджета Пензы на капитальный ремонт детсадов и школ будет выделено 15 млн рублей. Об этом доложила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина на заседании комиссии Пензенской городской думы в пятницу, 17 ноября.

В то же время потребность в средствах на эти нужды составляет 685 млн.

«Мы исходим из реальных возможностей бюджета. Город может выделить деньги только в таких пределах», - твердо заявила главный финансист Пензы.

Она напомнила, что на софинансирование строительства школы в микрорайоне Шуист в городском бюджете на 2018 год предусмотрено 23,2 млн рублей. Кроме того, по программе стимулирования жилищного строительства в Пензе предусматривается возведение школы в Арбекове на условиях софинансирования из городского бюджета в сумме 24,6 млн рублей.