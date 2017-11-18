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Экономика | На капремонт детсадов и школ в Пензе в 2018 году выделят 15 млн рублей

18.11.2017|11:29
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В 2018 году из бюджета Пензы на капитальный ремонт детсадов и школ будет выделено 15 млн рублей. Об этом доложила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина на заседании комиссии Пензенской городской думы в пятницу, 17 ноября.

В то же время потребность в средствах на эти нужды составляет 685 млн.

«Мы исходим из реальных возможностей бюджета. Город может выделить деньги только в таких пределах», - твердо заявила главный финансист Пензы.

Она напомнила, что на софинансирование строительства школы в микрорайоне Шуист в городском бюджете на 2018 год предусмотрено 23,2 млн рублей. Кроме того, по программе стимулирования жилищного строительства в Пензе предусматривается возведение школы в Арбекове на условиях софинансирования из городского бюджета в сумме 24,6 млн рублей.

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Гость|18.11.2017 11:52|

Это очень хорошо! Лишь бы деньги с бюджета ушли в дело, для ребятишек, и чтобы за каждую копейку отчитались!

Гость|18.11.2017 12:05|

на каждый д.с. нужно по 1млн. , чтоб с родителей не собирать!4648

Имя: Гость
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