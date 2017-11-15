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Экономика | Пензенские цены на продукты назвали одними из самых низких в стране

15.11.2017|18:03
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В Пензенской области цены на многие продукты упали и не растут уже 3 месяца. Такую статистику озвучил министр сельского хозяйства. По словам Андрея Бурлакова, в этом плане пензенцам могут позавидовать жители многих других регионов.

«Уровень цен на социально значимые товары в Пензенской области по состоянию на сентябрь - последней статистической дате Минпромторга - занимает 82 место из 85 субъектов», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области.

Об этом шла речь на заседании с участием губернатора и представителей крупных торговых точек. В нашем городе в магазинах все чаще можно увидеть именно пензенские продукты. С местными производителями было заключено 454 договора на поставку колбас, конфет, сыров. Раньше торговые сети брали их неохотно: то качество, то оформление не соответствовало требованиям.

«Производители говорят: «Возьмите нашу продукцию». Но когда ее привозят в мешках… Это не 30-40 лет назад, когда товар реализовывали, насыпая прямо из мешка. Сейчас другие требования, они очень правильные», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Неплохой поддержкой для местных производителей стали ярмарки. За 10 месяцев 2017 года товарооборот на них составил 7,5 миллиардов рублей.

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Гость|15.11.2017 18:43|

Так и зарплаты тоже.

Гость|15.11.2017 18:59|

возьмите на лабораторную проверку масло растительное

Гость|15.11.2017 19:00|

а кто требования устанавливает

Гость|15.11.2017 19:01|

Это говорит только о том , что выросла нищета в Пензе и области . Разрушены крупнейшие заводы , людям негде работать и зарабатывать , а значит и не на что покупать продукты . Путин ведёт страну к гибели , это очевидно . Он не контролирует экономику , олигархи контролируют его .

Гость|15.11.2017 19:01|

чё толку писать эти комментарий!за5лет 500р прибавка к з/п 15 000 мужику38лет!и не надо мужик должен вторую работу найти но заработать ,ничего они недолжны!и так мрут как мухи!

Гость|15.11.2017 19:07|

цены на овощи может быть и адекватные

а вот зарплаты

а зарплаты целиком и полностью зависят только от производителя

Гость|15.11.2017 19:49|

Есть понятие бензиноемкость зарплаты: сколько л бензина можно купить на зарплату. И что еще статистика вякает о низких ценах?

Гость|15.11.2017 20:01|

ты бензин пьешь?))

Гость|15.11.2017 20:08|

Вот чиновники наши,ну такие т..пые,по Задорнову!

У многих пенсия- слёзы, да и на лекарства полпенсии уходит, на ЖКХ ещё и что остаётся?

Это говорит об одном- нищета!

Нет у народа денег, чтобы подороже и качественнее покупать!

Хотя, справедливости ради,по сравнению с Москвой- благодать, денег уходит гораздо меньше...

Если есть,где заработать!

Гость|15.11.2017 20:24|

Гость писал(a):

Как в Пензенской области установить

Минимальный размер оплаты труда не менее

хотя бы десяти долларов в час

и ведь это возможно осуществить практически

Так с такой з.п. работодатель налогов столько заплатит, что работать не сможет...

Гость|15.11.2017 20:26|

сможет если будет выпускать, производить инновационный продукт пользующийся огромным покупательским спросом

Гость|15.11.2017 20:30|

настоящее молоко коровье стоит порядка 4, 5, 6 евро литор

зачем покупают настоящее коровье молоко за 4,5,6 евро литор если его возможно купить в любом маГазине в бутылке либо пакете с надписью милк

Гость|15.11.2017 20:32|

Назови хоть один инновационный продукт пользующийся огромным покупательским спросом произведенный в России

Гость|15.11.2017 20:35|

Гость писал(a):

Как в Пензенской области установить Минимальный размер оплаты труда не менее хотя бы десяти долларов в часи ведь это возможно осуществить практическиТак с такой з.п. работодатель налогов столько заплатит, что работать не сможет...Гость|15.11.2017 20:26|сможет если будет выпускать, производить именно инновационный качественный продукт пользующийся огромным покупательским спросом
в сараях, гаражах выпускают продукт именно инновационный, которого нету нигде и небудет нигде произведен

продукт который необходим всем и сейчас за деньги в количествах товарный состав

например

копировальный аппарат

левитирующий тройлебус

и т.д.

Гость|15.11.2017 20:38|

изобретатели

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Имя: Гость
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