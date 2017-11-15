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Экономика | Пензенские цены на продукты назвали одними их самых низких в стране

15.11.2017|18:03
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В Пензенской области цены на многие продукты упали и не растут уже 3 месяца. Такую статистику озвучил министр сельского хозяйства. По словам Андрея Бурлакова, в этом плане пензенцам могут позавидовать жители многих других регионов.

«Уровень цен на социально значимые товары в Пензенской области по состоянию на сентябрь - последней статистической дате Минпромторга - занимает 82 место из 85 субъектов», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области.

Об этом шла речь на заседании с участием губернатора и представителей крупных торговых точек. В нашем городе в магазинах все чаще можно увидеть именно пензенские продукты. С местными производителями было заключено 454 договора на поставку колбас, конфет, сыров. Раньше торговые сети брали их неохотно: то качество, то оформление не соответствовало требованиям.

«Производители говорят: «Возьмите нашу продукцию». Но когда ее привозят в мешках… Это не 30-40 лет назад, когда товар реализовывали, насыпая прямо из мешка. Сейчас другие требования, они очень правильные», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Неплохой поддержкой для местных производителей стали ярмарки. За 10 месяцев 2017 года товарооборот на них составил 7,5 миллиардов рублей.

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Гость|15.11.2017 18:43|

Так и зарплаты тоже.

Гость|15.11.2017 18:59|

возьмите на лабораторную проверку масло растительное

Гость|15.11.2017 19:00|

а кто требования устанавливает

Гость|15.11.2017 19:01|

Это говорит только о том , что выросла нищета в Пензе и области . Разрушены крупнейшие заводы , людям негде работать и зарабатывать , а значит и не на что покупать продукты . Путин ведёт страну к гибели , это очевидно . Он не контролирует экономику , олигархи контролируют его .

Гость|15.11.2017 19:01|

чё толку писать эти комментарий!за5лет 500р прибавка к з/п 15 000 мужику38лет!и не надо мужик должен вторую работу найти но заработать ,ничего они недолжны!и так мрут как мухи!

Гость|15.11.2017 19:07|

цены на овощи может быть и адекватные

а вот зарплаты

а зарплаты целиком и полностью зависят только от производителя

Гость|15.11.2017 19:49|

Есть понятие бензиноемкость зарплаты: сколько л бензина можно купить на зарплату. И что еще статистика вякает о низких ценах?

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