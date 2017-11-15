15.11.2017 | 18:03

В Пензенской области цены на многие продукты упали и не растут уже 3 месяца. Такую статистику озвучил министр сельского хозяйства. По словам Андрея Бурлакова, в этом плане пензенцам могут позавидовать жители многих других регионов.

«Уровень цен на социально значимые товары в Пензенской области по состоянию на сентябрь - последней статистической дате Минпромторга - занимает 82 место из 85 субъектов», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области.

Об этом шла речь на заседании с участием губернатора и представителей крупных торговых точек. В нашем городе в магазинах все чаще можно увидеть именно пензенские продукты. С местными производителями было заключено 454 договора на поставку колбас, конфет, сыров. Раньше торговые сети брали их неохотно: то качество, то оформление не соответствовало требованиям.

«Производители говорят: «Возьмите нашу продукцию». Но когда ее привозят в мешках… Это не 30-40 лет назад, когда товар реализовывали, насыпая прямо из мешка. Сейчас другие требования, они очень правильные», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Неплохой поддержкой для местных производителей стали ярмарки. За 10 месяцев 2017 года товарооборот на них составил 7,5 миллиардов рублей.