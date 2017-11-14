14.11.2017 | 13:29

Во вторник, 14 ноября, в Законодательном собрании Пензенской области состоялись публичные слушания по бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

После ознакомления с финансовым документом член общественного совета Заксобра поинтересовалась, будут ли средства федеральной программы «Комфортная городская среда» направлены на развитие частного сектора в Пензе и распространится ли она на область.

Председатель регионального правительства Николай Симонов ответил, что реализация программы будет продолжаться до 2025 года. Ею намечено охватить как можно большее количество территорий, в том числе, возможно, и в районах области.

Один из членов молодежного парламента напомнил собравшимся о частых эвакуациях торговых центров, школ и других объектов в Пензе. «Безопасность должна быть в приоритете. Предусмотрена ли какая-то новая программа? Или как развивается уже существующая программа по общественной безопасности?» - спросил он.

«Мы знаем эту проблему. Было выделено всего 10 млн на развитие программы «Безопасный город», а чтобы приобрести камеры и смонтировать их, нужны большие средства. Правительство разрабатывает вариант передачи «Безопасного города» системе «112». Тогда эта проблема решится», - ответил Николай Симонов.

В ходе слушаний один из депутатов предложил усилить поддержку сельских предпринимателей и промышленников, а также заложить больше средств на фонд «Поручитель», потому что, по его словам, уже имеется очередь из предпринимателей.

Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся развития детской оздоровительной кампании, выделения средств на разработку проектной документации по ремонту сельских дорог, финансового обеспечения выездных спортивных соревнований.

В заключение Николай Симонов подчеркнул, что при возникновении дополнительных источников дохода ни одна поднятая тема без внимания не останется.

Обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года продолжится на заседаниях профильных комитетов. Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении состоится на третьей сессии Законодательного собрания 24 ноября, а в окончательном, втором чтении - на сессии в декабре.

Как сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева, в общей сложности доходы бюджета в 2018 году по проекту выразятся в сумме 48 млрд 155 млн рублей. Расходная часть на тот же период составит 46 млрд 862 млн рублей.