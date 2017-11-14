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Экономика | В Пензе мошенники предлагают предпринимателям «Меркурий» за 40 000

14.11.2017|15:14
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В Пензенской области появились мошенники нового вида. Они предлагают предпринимателям, занимающимся производством продукции животноводства, установить новую систему электронной документации. Разумеется, не бесплатно.

Об информационной системе «Меркурий» шла речь в малом зале администрации Пензы во вторник, 14 ноября. Здесь собрались руководители перерабатывающих предприятий, оптовых баз, торговых предприятий, сетевого и розничного звена.

Уполномоченный по делам предпринимателей Пензенской области Карим Кузахметов предупредил: «С 1 января нас ждут небольшие изменения, в особенности тех, кто работает с продукцией животноводства. Мы немного отстаем от других регионов с внедрением системы «Меркурий».

Не будем обсуждать, нужен «Меркурий» или не нужен. Мы здесь для того, чтобы минимизировать шансы на привлечение к ответственности предпринимателей, которые еще не внедрили эту систему, а возможно, даже не знают о ней».

Заместитель руководителя межрегионального управления Россельхознадзора Баграт Пирумов обратил внимание собравшихся на то, что переход на электронную систему документооборота - шаг в ногу со временем.

Для этого разработана информационная система «Меркурий», которая позволит сократить время на оформление ветеринарной сертификации, хранить информацию о пробах, подтверждающих безопасность продукции, отслеживать грузы по стране, минимизировать влияние пресловутого человеческого фактора и многое другое.

«Меркурий» предназначен для тех, кто реализует не только сырое мясо, но и все, что из него изготовлено, а также рыбу, консервы, икру, корма, кормовые добавки и ряд других продуктов.

Кроме того, с нового года вводится обязательная документация для той молочной продукции, на которую ранее она не требовалась. То есть все ярмарки, холодильники, базы, зоомагазины, ветеринарные станции подлежат регистрации в «Меркурии».

«Уже появились мошенники, которые предлагают за немалую сумму - от 40 000 рублей и выше - установить «Меркурий». Ни в коем случае не соглашайтесь! Для того чтобы установить систему, нужно только рабочее место и Интернет», - предупредила предпринимателей начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Анна Михайловская.

На знакомство с электронной системой оформления документов государство давало предпринимателям несколько лет, но большая часть из них общение с «Меркурием» проигнорировала. Времени на исправление ситуации у них осталось немного - до 1 января 2018 года.

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Гость|14.11.2017 16:01|

Сатурн почти не виден

Гость|14.11.2017 16:08|

penzainform.ru писал(a):

все ярмарки
то есть все торгаши у кагау и прочих местах, с полторахами белого цвета и прочими субстанциями похожими на мясо будут вне закона? Но все равно будут спокойно торговать.

Гость|14.11.2017 16:13|

В Пензе мошенники предлагают предпринимателям «Меркурий» за 40 000....заголовок отличный, я про наркоту подумал)

Имя: Гость
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