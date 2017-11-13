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Экономика | Пензенской области могут выделить более 5 миллиардов рублей

13.11.2017|13:19
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В 2018 году Пензенская область может получить дотацию на сбалансированность бюджета в размере более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в понедельник, 13 ноября.

Распределение дотаций федеральным центром является предварительным.

«Это хорошие средства, на которые мы очень рассчитываем. Пока эта сумма заложена, очень надеемся, что заседание трехсторонней комиссии не изменит в сторону уменьшения размер дотаций для Пензенской области. В этой связи региональному министерству финансов необходимо обеспечить сопровождение этого решения. О текущей ситуации докладывать мне лично», - потребовал глава региона.

Также на совещании он напомнил, что Пензенской области назначен федеральный бонус за достижение значимых социально-экономических и финансовых показателей - 290 млн рублей.

«Всего такие бонусы получат 40 регионов, мы в их числе находимся на 30-м месте. Это объективная оценка нашей работы федеральным центром.

Но расслабляться нельзя, есть еще много нерешенных проблем. Мы должны продолжить эффективную работу по наполнению бюджета региона и муниципальных образований, это наша с вами важнейшая задача. Налоги поступают, когда работают промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|13.11.2017 13:47|

«Это хорошие средства, на которые мы очень рассчитываем. 

Не рассчитывайте . Поможем чтобы не дали .

Гость|13.11.2017 14:01|

с пяти ярдов не грех и 1.5 отвлеч

Гость|13.11.2017 14:22|

Чинки очень ждут этих денег! Транспорт надо обновлять, жильё, дачи... У некоторых даже бассейнов нет! Непорядок!

Гость|13.11.2017 14:29|

кому их выделят: веням и сашкам? Пока не будут самым строжайшим образом наказаны те, кто повяз в коррупции и воровстве, не будет пользы от этих миллиардов для простых людей.

Гость|13.11.2017 14:36|

Гость писал(a):

не будет пользы от этих миллиардов для простых людей.
Не печальтесь. Вам молельню строят.

Гость|13.11.2017 14:42|

Отпишу другу Жириновскому , чтобы денег не давали . Разворуют всё до копейки . И к гадалке не ходи . Чинки сами пусть зарабатывают , умеют только заводы закрывать и грабить .

Имя: Гость
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