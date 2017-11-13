13.11.2017 | 13:19

В 2018 году Пензенская область может получить дотацию на сбалансированность бюджета в размере более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в понедельник, 13 ноября.

Распределение дотаций федеральным центром является предварительным.

«Это хорошие средства, на которые мы очень рассчитываем. Пока эта сумма заложена, очень надеемся, что заседание трехсторонней комиссии не изменит в сторону уменьшения размер дотаций для Пензенской области. В этой связи региональному министерству финансов необходимо обеспечить сопровождение этого решения. О текущей ситуации докладывать мне лично», - потребовал глава региона.

Также на совещании он напомнил, что Пензенской области назначен федеральный бонус за достижение значимых социально-экономических и финансовых показателей - 290 млн рублей.

«Всего такие бонусы получат 40 регионов, мы в их числе находимся на 30-м месте. Это объективная оценка нашей работы федеральным центром.

Но расслабляться нельзя, есть еще много нерешенных проблем. Мы должны продолжить эффективную работу по наполнению бюджета региона и муниципальных образований, это наша с вами важнейшая задача. Налоги поступают, когда работают промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Иван Белозерцев.