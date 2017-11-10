10.11.2017 | 10:33

В четверг, 9 ноября, на XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялось подписание соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Пензенской и Западно-Казахстанской областями.

Подписи под документом поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

В частности, предполагается развитие торговли в продовольственной и сельскохозяйственной областях, сотрудничества в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.

«Мы уже имеем положительный опыт взаимодействия с Казахстаном, поэтому нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота», - прокомментировал подписание соглашения Николай Симонов.

«Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств», - уточнили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.