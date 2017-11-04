По информации на пятницу, 3 ноября, в Пензенской области валовой сбор сахарной свеклы составил 2 млн 485 тонн.
«Средняя урожайность в регионе составляет 399 ц/га. По этому показателю Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.
Первоначально в Пензенской области планировалось собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы. Этот показатель уже достигнут. Но кампания по уборке сахарной свеклы еще не завершена, земледельцы Сурского края продолжают снимать с полей урожай этой культуры.
И что ? сахар в области теперь будет стоить по 12 рублей ? Но воры сего не допустят ...