04.11.2017 | 11:09

По информации на пятницу, 3 ноября, в Пензенской области валовой сбор сахарной свеклы составил 2 млн 485 тонн.

«Средняя урожайность в регионе составляет 399 ц/га. По этому показателю Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Первоначально в Пензенской области планировалось собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы. Этот показатель уже достигнут. Но кампания по уборке сахарной свеклы еще не завершена, земледельцы Сурского края продолжают снимать с полей урожай этой культуры.