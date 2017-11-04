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Экономика | В Пензенской области собрано более 2 млн тонн сахарной свеклы

04.11.2017|11:09
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По информации на пятницу, 3 ноября, в Пензенской области валовой сбор сахарной свеклы составил 2 млн 485 тонн.

«Средняя урожайность в регионе составляет 399 ц/га. По этому показателю Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Первоначально в Пензенской области планировалось собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы. Этот показатель уже достигнут. Но кампания по уборке сахарной свеклы еще не завершена, земледельцы Сурского края продолжают снимать с полей урожай этой культуры.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.11.2017 11:27|

И что ? сахар в области теперь будет стоить по 12 рублей ? Но воры сего не допустят ...

Гость|04.11.2017 11:34|

В Пензенской области руководство ООО «Бековский сахарный завод» подозревается в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на прибыль организаций за 2013 и 2014 годы на общую сумму более 165 млн. рублей путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Гость|04.11.2017 11:35|

А нам обычным гражданам Пензы , как реагировать? На эту свеклу.

На что это повлияет , что горячая вода будет который по пол года нет?

Гость|04.11.2017 11:39|

Экономический эффект для жителей сурского края от этой новости сахарной?

Проезд бесплатный будет например, или как пишут вода горячая будет с отоплением бесперебоя на полгода!?

Гость|04.11.2017 12:03|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|04.11.2017 12:07|

Нам простым людям что от этой новости!!!цены все выше и выше!!!Буржуи!!!

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