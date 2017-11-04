04.11.2017 | 09:33

Пензенская область вошла в число 40 субъектов Российской Федерации, которые получат гранты из федерального бюджета для дальнейшего стимулирования развития территории.

Об этом стало известно на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшемся в Москве в пятницу, 3 ноября. В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Регион, занявший в рейтинге 30-е место, будет поощрен по итогам достижения ряда значимых показателей. В частности, оценивались результаты работы органов исполнительной власти по увеличению собственных доходов бюджетов и поддержанию высокого уровня динамики социально-экономического развития.

«Общая сумма средств, распределенных по специальной методике среди регионов, составляет 20 млрд рублей», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.