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Экономика | Пензенская область получит из федерального бюджета грант на развитие

04.11.2017|09:33
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Пензенская область вошла в число 40 субъектов Российской Федерации, которые получат гранты из федерального бюджета для дальнейшего стимулирования развития территории.

Об этом стало известно на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшемся в Москве в пятницу, 3 ноября. В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Регион, занявший в рейтинге 30-е место, будет поощрен по итогам достижения ряда значимых показателей. В частности, оценивались результаты работы органов исполнительной власти по увеличению собственных доходов бюджетов и поддержанию высокого уровня динамики социально-экономического развития.

«Общая сумма средств, распределенных по специальной методике среди регионов, составляет 20 млрд рублей», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|04.11.2017 10:05|

penzainform.ru писал(a):

по итогам достижения ряда значимых показателей
Третьи по нищете, есть к чему стремиться.

Гость|04.11.2017 10:12|

20 поделить на 40 - Это 500 лимонов...

На трубы не хватает чуть больше миллиарда...

Имя: Гость
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