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Экономика | В администрации Пензы назвали основные расходы бюджета на 2018 год

03.11.2017|09:17
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В четверг, 2 ноября, на совещании в администрации Пензы рассматривался проект городского бюджета на 2018 год.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина обозначила ожидаемое исполнение плана по налоговым и неналоговым поступлениям за 2017 год. Она сообщила, что главным администратором доходов является управление муниципального имущества города. Его основная задача - активизировать работу с арендаторами земельных участков, имеющими задолженности перед муниципалитетом.

Что касается расходов, то необходимо предусмотреть затраты на строительство школ на Шуисте и в шестом микрорайоне Арбеково, реконструкцию спорткомплекса «Зенит», набережной Суры, ремонт школ, разработку проектно-сметной документации для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и ряд других объектов.

Сумма грантовой поддержки социальных инициатив граждан увеличивается до 17,5 млн рублей. Кроме того, поступило предложение включить в бюджет расходы на строительство детского сада на Шуисте и продолжение реализации программы «Формирование современной городской среды».

«Есть время пересмотреть проект бюджета и внести необходимые изменения. Надо реально рассчитывать на свои силы, расставлять приоритеты. Если есть выбор между новым проектом и завершением уже начатого, останавливаемся на последнем варианте. Исключением из этого правила являются объекты сферы образования», - подытожил Виктор Кувайцев.

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Гость|03.11.2017 09:39|

penzainform.ru писал(a):

Если есть выбор между новым проектом и завершением уже начатого, останавливаемся на последнем варианте.
Завершите уже цирк. Клоунов девать некуда.

Гость|03.11.2017 09:40|

а как же храмик?!?!?!

Ведь главное храмик достроить, лестницу к нему и заборчик по периметру квартала.

У попов денег на это нет, придется за счет бюджета им угодить!

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