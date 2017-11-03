03.11.2017 | 09:17

В четверг, 2 ноября, на совещании в администрации Пензы рассматривался проект городского бюджета на 2018 год.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина обозначила ожидаемое исполнение плана по налоговым и неналоговым поступлениям за 2017 год. Она сообщила, что главным администратором доходов является управление муниципального имущества города. Его основная задача - активизировать работу с арендаторами земельных участков, имеющими задолженности перед муниципалитетом.

Что касается расходов, то необходимо предусмотреть затраты на строительство школ на Шуисте и в шестом микрорайоне Арбеково, реконструкцию спорткомплекса «Зенит», набережной Суры, ремонт школ, разработку проектно-сметной документации для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и ряд других объектов.

Сумма грантовой поддержки социальных инициатив граждан увеличивается до 17,5 млн рублей. Кроме того, поступило предложение включить в бюджет расходы на строительство детского сада на Шуисте и продолжение реализации программы «Формирование современной городской среды».

«Есть время пересмотреть проект бюджета и внести необходимые изменения. Надо реально рассчитывать на свои силы, расставлять приоритеты. Если есть выбор между новым проектом и завершением уже начатого, останавливаемся на последнем варианте. Исключением из этого правила являются объекты сферы образования», - подытожил Виктор Кувайцев.