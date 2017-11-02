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Экономика | Пензенец выплатил долг в 425 тысяч, чтобы не лишиться машины

02.11.2017|14:55
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Пензенец погасил долг по алиментам в размере 425 000 рублей, который копился в течение нескольких лет.

Такую сумму мужчина задолжал своему ребенку, достигшему 18-летнего возраста. Несколько лет назад он завел другую семью и решил не участвовать в воспитании отпрыска.

Судебные приставы намеревались взыскать долг путем наложения ареста на имущество, но за пензенцем числился только автомобиль «Лада-Гранта» 2014 года выпуска, который находился в залоге у банка.

Когда в сентябре нерадивый отец расплатился по кредиту за машину, приставы посчитали необходимым обратить взыскание на транспортное средство.

«Поняв безвыходность ситуации, в которой на кону стояла вожделенная автомашина, должник принял решение погасить долг», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Мужчина также представил справку о трудоустройстве для удержания текущих платежей.

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Гость|02.11.2017 15:07|

penzainform.ru писал(a):

Несколько лет назад он завел другую семью и решил не участвовать в воспитании отпрыска.
Завести можно кошку, собаку, рыбок.. А вот семью создают, а не заводят!

Гость|02.11.2017 15:17|

За тачку жоповоз пензенский маму продаст.

Хлам трех летний отдал бы сыну.

Гость|02.11.2017 15:24|

Гость писал(a):

А вот семью создают, а не заводят!
Создают образ нерукотворный, спецэффекты... А семья это хомут на шее.

Гость|02.11.2017 15:53|

Расплатился получив новый кредит, вымогательством попахивает.

Гость|02.11.2017 15:58|

Гость писал(a):

Создают образ нерукотворный, спецэффекты... А семья это хомут на шее.
Точно просто до некоторые учатся медленнее и не все способны просчитать плюсы и минусы в теории, аналитика не всем дана.

Имя: Гость
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