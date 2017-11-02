Пензенец погасил долг по алиментам в размере 425 000 рублей, который копился в течение нескольких лет.
Такую сумму мужчина задолжал своему ребенку, достигшему 18-летнего возраста. Несколько лет назад он завел другую семью и решил не участвовать в воспитании отпрыска.
Судебные приставы намеревались взыскать долг путем наложения ареста на имущество, но за пензенцем числился только автомобиль «Лада-Гранта» 2014 года выпуска, который находился в залоге у банка.
Когда в сентябре нерадивый отец расплатился по кредиту за машину, приставы посчитали необходимым обратить взыскание на транспортное средство.
«Поняв безвыходность ситуации, в которой на кону стояла вожделенная автомашина, должник принял решение погасить долг», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
Мужчина также представил справку о трудоустройстве для удержания текущих платежей.
penzainform.ru писал(a):Завести можно кошку, собаку, рыбок.. А вот семью создают, а не заводят!