02.11.2017 | 14:55

Пензенец погасил долг по алиментам в размере 425 000 рублей, который копился в течение нескольких лет.

Такую сумму мужчина задолжал своему ребенку, достигшему 18-летнего возраста. Несколько лет назад он завел другую семью и решил не участвовать в воспитании отпрыска.

Судебные приставы намеревались взыскать долг путем наложения ареста на имущество, но за пензенцем числился только автомобиль «Лада-Гранта» 2014 года выпуска, который находился в залоге у банка.

Когда в сентябре нерадивый отец расплатился по кредиту за машину, приставы посчитали необходимым обратить взыскание на транспортное средство.

«Поняв безвыходность ситуации, в которой на кону стояла вожделенная автомашина, должник принял решение погасить долг», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Мужчина также представил справку о трудоустройстве для удержания текущих платежей.