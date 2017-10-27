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Экономика | В области установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год

27.10.2017|11:02
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 октября, был принят прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. Ежегодно до 1 ноября каждый субъект Российской Федерации обязан устанавливать этот показатель, необходимый для определения социальной доплаты к пенсии.

Как доложил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, расчет данной величины производился на основании потребительской корзины и данных o ценах на продукты питания в Пензенской области. Также учитываются данные Росстата об уровне инфляции в 2017 году и ряд других факторов.

В следующем году величина прожиточного минимума пенсионера составит 7 861 рубль, тогда как в 2017-м ее размер - 7 835 рублей. Таким образом, по сравнению с текущим годом этот показатель увеличится на 0,3%.

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Гость|27.10.2017 11:21|

Как нет реального увеличения, переходят на проценты!!!

Гость|27.10.2017 11:22|

Почему инфляция официальная на уровне 4%,а прожиточный минимум вырос только 0.3% ?? Как считают?

Гость|27.10.2017 11:24|

Гость писал(a):

Почему инфляция официальная на уровне 4%
экономисты РЭУ имени Плеханова, спрогнозировавшие инфляцию в районе 3,05%. По мнению экономистов, в начале 2018 года темпы инфляции будут снижаться и достигнут рекордных 2,13% к февралю.

Гость|27.10.2017 11:26|

Чтоб у вас такая зарплата была. Совсем народ за людей не считают, рассчитывают как собакам пайку. Вот что значит депутаты, заелись и думать не хотят, вот взяли бы и прожили на эти деньги месяц, а потом бы устанавливали МРОТы. А им своей даже зарплаты не хватает, не говоря о нашей. Дай им бог чего хочется.

Гость|27.10.2017 11:31|

Гость писал(a):

Вот что значит депутаты, заелись и думать не хотят, вот взяли бы и прожили на эти деньги месяц
Я два месяца прожил, потом помер.

Гость|27.10.2017 11:32|

Гость писал(a):

Почему инфляция официальная на уровне 4%,а прожиточный минимум вырос только 0.3%
Напомним, что в августе в России впервые за шесть лет была зафиксирована дефляция. В целом же за период с июля по сентябрь цены на продукты снизились на 27% на фоне хорошего урожая овощей, фруктов и зерновых.

Гость|27.10.2017 11:32|

Гость писал(a):

Чтоб у вас такая зарплата была. Совсем народ за людей не считают, рассчитывают как собакам пайку
в 2018 ждем на выборы, дома не сиди только

Гость|27.10.2017 11:35|

penzainform.ru писал(a):

увеличится на 0,3%
это много, пойду Пеклеванного куплю

Гость|27.10.2017 11:38|

Гость писал(a):

пойду Пеклеванного куплю
Не надейся, МЕСЯЧНОЙ добавки не хватит даже на одну буханку хлеба.

Гость|27.10.2017 11:39|

Гость писал(a):

МЕСЯЧНОЙ добавки не хватит даже на одну буханку хлеба.
А на полбуханки?

Гость|27.10.2017 11:49|

покупай гороховую муку и пеки на воде оладьи.Вкусно.

Гость|27.10.2017 11:51|

Ск.стоит 1кг гороховой муки?Ск.стоит 1л воды-знаю.

Гость|27.10.2017 12:00|

В следующем году величина прожиточного минимума пенсионера составит 7 861 рубль, тогда как в 2017-м ее размер - 7 835 рублей.

Главное 7 тысяч отдайте за услуги ЖКХ, а на остальные как хоите так и живите!!!

Гость|27.10.2017 12:04|

Гость писал(a):

В целом же за период с июля по сентябрь цены на продукты снизились на 27% на фоне хорошего урожая овощей, фруктов и зерновых.
ВРАНЬЁ

Имя: Гость
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