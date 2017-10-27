27.10.2017 | 11:02

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 октября, был принят прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. Ежегодно до 1 ноября каждый субъект Российской Федерации обязан устанавливать этот показатель, необходимый для определения социальной доплаты к пенсии.

Как доложил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, расчет данной величины производился на основании потребительской корзины и данных o ценах на продукты питания в Пензенской области. Также учитываются данные Росстата об уровне инфляции в 2017 году и ряд других факторов.

В следующем году величина прожиточного минимума пенсионера составит 7 861 рубль, тогда как в 2017-м ее размер - 7 835 рублей. Таким образом, по сравнению с текущим годом этот показатель увеличится на 0,3%.