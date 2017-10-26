26.10.2017 | 15:24

В четверг, 26 октября, министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева ознакомила членов правительства с проектом бюджета на 2018 и 2019-2020 годы. Он был сформирован с учетом значительного увеличения бюджетных расходов при более низком росте доходов.

В текущем году планируемое исполнение бюджета составит 32 млрд 415 млн. По сравнению с первоначальным планом он недополучит более миллиарда.

«В проекте 2018 года доходная часть бюджета предусмотрена в размере 34 млрд 219 млн», - сообщила Любовь Финогеева.

Самые крупные поступления (более 30%) - это налог на доходы физических лиц. В 2018 году он должен принести в бюджет 10 млрд 448 млн (прирост составит всего 469 млн).

Еще 24% всех поступлений составляют акцизы на алкоголь и нефтепродукты. Планируется, что в 2018 году они принесут в бюджет 5 млрд 478,9 млн.

Неналоговые доходы в бюджете 2018 года составят всего 0,2%, это 654 млн рублей.

«Они снизились, поскольку не будет поступлений по дивидендам и бюджетным кредитам от муниципальных образований ввиду их реструктуризации», - пояснила министр финансов.

Безвозмездные поступления в бюджет должны составить 13 млрд 865 млн рублей.

Итого доходы бюджета в 2018 году по проекту выразятся в сумме 48 млрд 155 млн рублей.

«Расходная часть бюджета на 2018 год составит 46 млрд 862 млн рублей», - сообщила Любовь Финогеева.

По экономической структуре это расходы на зарплату (43,7%, или 15,8 млрд рублей), финансирование социальных обязательств (12,8%, или 4 млрд 644 млн рублей), детской оздоровительной компании (341 млн), оказание бесплатной медицинской помощи гражданам (3 млрд 477 млн), материально-техническое обеспечение органов государственной власти (почти 4%) и другие.

Таким образом, бюджет на 2018 год заложен с профицитом в 1 млрд 293 млн рублей (на два последующих года - с дефицитом).