26.10.2017 | 11:12

Банк «Кузнецкий» отмечает день рождения - ему исполнилось 27 лет. Благодаря успешной работе банк приобрел и неизменно укрепляет репутацию надежного и стабильного партнера.

В настоящее время в банке работает свыше 400 человек. Его услугами пользуются около 8 тысяч юридических и более 50 тысяч физических лиц.

Филиальная сеть банка состоит из 27 офисов: в Пензе - 16 дополнительных, 1 головной офис и 1 ОКВКУ, в Пензенской области – 6 офисов и 1 ОКВКУ, в Самаре и Чебоксарах - по 1 офису.

По состоянию на 1 октября 2017 года доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили более 571 млн рублей, чистый процентный доход - 212 млн, чистый комиссионный - 148 млн, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов - 137 млн (на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), чистая прибыль – 50,2 млн рублей.

Активы банка на начало октября составили 5,3 млрд рублей (рост – 20,5% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал банка – 739,3 млн рублей (рост - 38,6%).

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в объеме более 4,3 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 16,3% и составил 3,4 млрд. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 октября выразился в сумме 2,6 млрд рублей (рост - 22%).

На 1 октября портфель ценных бумаг составил 574 млн (рост - 18,3%), объем привлеченных вкладов населения - 2,4 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 1,5 млрд.

Более 422 млн рублей привлечено от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

«Банк выражает искреннюю благодарность и признательность своим сотрудникам, клиентам, партнерам и акционерам. Нам есть чем гордиться, ведь пройдено и сделано немало, есть к чему стремиться и над чем еще предстоит работать», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.