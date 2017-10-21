21.10.2017 | 16:03

Совет по подготовке квалифицированных кадров при правительстве региона объединил чиновников и сотрудников образовательных заведений для обсуждения вопроса о том, какие специалисты необходимы экономике Сурского края.

В частности, речь шла о количестве бюджетных мест в колледжах и техникумах для выпускников 9-11-х классов в 2018 году.

«У нас в приоритете «металлообработка», «энергетика», «машиностроение». Это самый большой процент контрольных цифр приема, 25% от общего объема. «Потребительские товары», «обслуживание», «повара-кондитеры», «продавцы», в этом году попробуем набрать группу «парикмахерское искусство», - перечислила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Но есть и весьма необычные направления. Например, в средних специальных учебных заведениях также намерены готовить профессионалов, которые станут разбираться в беспилотных авиационных системах, мобильной робототехнике.

«Создавая IT-колледж, колледж промышленных и информационных технологий, мы со всеми работодателями согласовали направления и программы подготовки», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Третьекурсник Александр Липатов уверен, что его ремесло будет востребовано.

«Одна из самых популярных профессий сейчас - это электрики. С электрикой все связано. Я считаю, что с рабочей специальностью можно найти работу быстрее, чем, например, юристу», - высказал свое мнение Александр Липатов.

В Сурском крае работает 28 средних специальных учебных заведений.